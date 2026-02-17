Giải cứu hai người trong đám cháy nhà sáng mùng 1 Tết

Khoảng 6h53 ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hải Phòng) nhận tin báo cháy tại nhà số 30 lô 22 phố Thái Phiên, phường Gia Viên.

Lửa xuất phát từ tầng 1 trong ngôi nhà mặt sàn khoảng 50 m2, càng lúc càng bùng mạnh, bên trong có một phụ nữ và một cháu bé.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã điều hai xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp với Công an phường Gia Viên tiếp cận hiện trường.

Lực lượng cứu nạn đưa hai mẹ con thoát khỏi căn nhà có cháy trong sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Lê Tân

Mũi trinh sát đột nhập vào trong nhà tìm kiếm và đưa các nạn nhân ra ngoài, trong khi đội chữa cháy phun nước dập lửa và ngăn chặn cháy lan sang nhà bên cạnh.

Đến 7h15, hỏa hoạn được dập tắt, lực lượng cứu hộ đã đưa hai người ra ngoài an toàn. Diện tích đám cháy được khống chế trong khoảng 3 m2.

Cũng rạng sáng mùng 1 Tết, một vụ hỏa hoạn khác xảy ra tại bãi phế liệu của nhà máy giày Vento (Công ty TNHH Nhật Việt), số 132 đường Cát Bi, quận Hải An.

Nhà máy đã dừng hoạt động trước Tết và thanh lý máy móc. Cảnh sát PCCC tiếp cận khống chế lửa, không để xảy ra thiệt hại về người.

Nguyên nhân hai vụ cháy đang được điều tra.

Tác giả: Lê Tân

Nguồn tin: vnexpress.net