Cháy căn hộ chung cư tại phường Nam Nha Trang, 2 người tử vong

Vụ cháy tại chung cư phường Nam Nha Trang. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát tại phòng ngủ của căn hộ nói trên. Do trong phòng có nệm, quần áo và nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa lan nhanh, khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực tầng cao của tòa nhà cao 26 tầng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng một xe thang đến hiện trường. Các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận tòa nhà, triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng hệ thống vòi chữa cháy vách tường của chung cư để khống chế đám cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN

Tại hiện trường, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt, chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả.