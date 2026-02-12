Cháy căn hộ chung cư tại phường Nam Nha Trang, 2 người tử vong

Vụ cháy tại chung cư phường Nam Nha Trang. Ảnh: TTXVN
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát tại phòng ngủ của căn hộ nói trên. Do trong phòng có nệm, quần áo và nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa lan nhanh, khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực tầng cao của tòa nhà cao 26 tầng.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng một xe thang đến hiện trường. Các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận tòa nhà, triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng hệ thống vòi chữa cháy vách tường của chung cư để khống chế đám cháy.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN
Tại hiện trường, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt, chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả.
Sau nhiều phút nỗ lực, đến 17 giờ 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ cháy đã làm 2 người tử vong, gồm 1 nam và 1 nữ.
Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra hiện trường nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy trở lại, đồng thời phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Tác giả: Đặng Tuấn
Nguồn tin: baotintuc.vn