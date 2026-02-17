Pháo hoa rực sáng chào xuân Bính Ngọ

Trong ánh sáng và âm thanh từ những loạt pháo bắn lên bầu trời đêm, nhiều người dành cho nhau những lời chúc mừng năm mới với người thân. Một số người không về quê trong dịp Tết đã gọi video để người thân ở xa có thể chiêm ngưỡng pháo hoa tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông