Pháo hoa rực sáng chào xuân Bính Ngọ

Tháp Rùa - hồ Gươm, Hà Nội sáng rực pháo hoa trong thời khắc giao thừa. Năm nay Thủ đô có 33 điểm bắn với 34 trận địa pháo hoa, kéo dài 15 phút đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật, cùng 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Ảnh: Giang Huy
Trận địa pháo tầm cao như ở hồ Gươm sử dụng khoảng 700 quả pháo, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa. Các trận địa pháo hoa tầm thấp mỗi điểm bắn 120 giàn. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút. Ảnh: Giang Huy
Pháo hoa tầm cao tại Kỳ Đài Huế. TP Huế bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn, phường Phú Xuân. Cùng thời điểm, pháo hoa tầm thấp được bắn tại phường Phong Điền và xã Chân Mây - Lăng Cô, mỗi nơi 40 giàn. Ảnh: Đình Hoàng
Tại Đà Nẵng, pháo hoa rực sáng trên sông Hàn. Màn trình diễn pháo hoa tầm cao trong 15 phút tại thời khắc giao thừa đã khiến người dân và du khách trầm trồ. Ảnh: Nguyễn Đông
Pháo hoa bung nở trên linh vật ngựa Kim Mã 4.0 ven sông Hàn. Tác phẩm cao 4,3 m, dài 5,1 m, phần đế rộng 2,6 m, tạo hình theo phong cách đương đại pha chất vị lai, với các mảng khối sắc gọn, đường nét mạnh và những chi tiết gợi liên tưởng đến robot, công nghệ. Ảnh: Nguyễn Đông
Trong ánh sáng và âm thanh từ những loạt pháo bắn lên bầu trời đêm, nhiều người dành cho nhau những lời chúc mừng năm mới với người thân. Một số người không về quê trong dịp Tết đã gọi video để người thân ở xa có thể chiêm ngưỡng pháo hoa tại Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông
Hàng nghìn người dân, du khách chiêm ngưỡng pháo hoa giao thừa trên sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Đông
Tại TP HCM được bắn tại 17 điểm, gồm 4 vị trí tầm cao và 13 điểm tầm thấp được phân bổ khắp thành phố. Trong đó công viên ven sông Sài Gòn là điểm ngắm pháo hoa rõ nhất, gần khu vực bắn pháo hoa tầm cao ở đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh. Công viên có diện tích khoảng 20 ha, dài 600 m, kéo dài từ chân cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm. Ảnh: Thanh Tùng
Pháo hoa bung nở trên nóc tòa nhà cao tầng ở trung tâm TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng
Hàng nghìn người tập trung ở công viên Bến Bạch Đằng - đường hoa Nguyễn Huệ theo dõi bắn pháo hoa tầm cao trên sông Sài Gòn. Ảnh: Đình Văn
Pháo hoa bung nở trên quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), TP HCM trong đêm giao thừa. Khu vực này có tháp Tam Thắng vừa khánh thành vào cuối tháng 8, mỗi ngày thu hút hàng nghìn người đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm không gian nghệ thuật ánh sáng, nhạc nước. Ảnh: Trường Hà
0h, pháo hoa khai hỏa, nổ giòn giã, rực sáng trên sông Cà Ty, phường Phan Thiết, trung tâm tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng). Tại tỉnh này, ba trung tâm Phan Thiết, Gia Nghĩa, Đà Lạt cùng đồng loạt bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Mỗi điểm có quy mô 120 giàn, bắn trong 15 phút. Ngoài ra, năm nay một số phường xã miền biển và vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức chương trình bắn pháo hoa, phục vụ người dân địa phương. Ảnh: Việt Quốc
Đông đảo người dân tập trung ở khu vực tháp nước Phan Thiết, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Dục Thanh, vỗ tay reo hò, hướng mắt về phía cầu Lê Hồng Phong xem pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. “Mặc dù không còn là trung tâm tỉnh lỵ, nhưng phường Phan Thiết tổ chức được chương trình pháo hoa như thế này, tôi thấy rất hân hoan”, ông Nguyễn Đức, người dân địa phương nói, cầu mong trong năm “con ngựa”, đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, quê hương ngày càng thịnh vượng. Ảnh: Việt Quốc
Tác giả: Nhóm Phóng viên
Nguồn tin: vnexpress.net