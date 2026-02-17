Nhà ba tầng ở TP HCM cháy ngùn ngụt đêm Giao thừa

Khoảng 21h, đám cháy phát ra từ trên cùng của căn nhà rộng khoảng 80 m2 nằm trên đường số 9, phường Thông Tây Hội. Căn hộ cháy nằm cạnh khu nhà cao tầng liền kề, đông dân, cách chợ Hạnh Thông Tây khoảng 2 km.

Khói lửa bao trùm tầng 3 của ngôi nhà trong khu dân cư ở quận Gò Vấp cũ. Video: Hương Giang

Chị Hương Giang, sống đối diện nhà cháy cho biết, lúc này trong nhà có 4 người gồm hai vợ chồng và hai trẻ nhỏ ở bên dưới phát hiện sự việc đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhiều hộ xung quanh sau đó đã cầm bình chữa cháy đến hỗ trợ hoặc đứng trên mái tôn kéo vòi nước để dập lửa, ngăn cháy lan.

Tuy nhiên ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội khiến cả khu dân cư hoảng loạn. Theo chị Giang, trước đó ở vị trí hoả hoạn có chập điện gây cháy tấm nệm đang phơi. "Cũng may mắn mọi người trong nhà đã kịp chạy ra ngoài trước lúc khói đen toả ra mù mịt", chị Giang nói.

Gần chục phút sau, xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hoả nhanh chóng kéo vòi rồng, khống chế vụ cháy ngăn không lan xuống tầng bên dưới và nhà lân cận.

Căn hộ cháy nằm trong khu nhà cao tầng liền kề. Ảnh: Hương Giang

Đại diện UBND phường Thông Tây Hội cho biết sự cố không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân xử lý hiện trường kịp đón Tết.

Tác giả: Đình Văn

Nguồn tin: vnexpress.net