Giải cứu 5 người dân mắc kẹt trong cơn lũ ở Quảng Trị

Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa giải cứu 5 người dân bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao tại đập tràn thuộc địa phận xã Hiếu Giang.

5 người dân được giải cứu an toàn



Khoảng 12h30 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc có 5 người dân làm việc trong khu vực rừng tràm và bị mắc kẹt gần hai ngày do nước lũ dâng cao, trong khi không có lương thực và nước uống.

Ngày sau khi tiếp nhận nguồn tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng để triển khai ứng cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nhóm người dân bị cô lập do khu vực có nước lũ dâng cao và chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Đến 16h cùng ngày lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa cả 5 người dân đến khu vực an toàn.

Tác giả: Hoàng Lý

Nguồn tin: kienthuc.net.vn