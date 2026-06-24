Giải bài toán quá tải y tế tuyến trên: Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh mở rộng quy mô, nâng tầm dịch vụ

Với không gian thiết kế tối ưu, sự quy tụ của đội ngũ chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị chẩn đoán cận lâm sàng hiện đại bậc nhất, tiêu biểu là hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Không gian y tế hướng tới sự an toàn và thoải mái

Trong xu hướng y học hiện đại, hiệu quả điều trị không chỉ phụ thuộc vào phác đồ mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường chăm sóc. Tòa nhà mới của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt, tối ưu hóa luồng di chuyển của bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế nhằm hạn chế tối đa lây nhiễm chéo.

Hệ thống buồng bệnh nội trú, khu vực phòng chờ và các chuyên khoa mũi nhọn như Sản, Nhi, Ngoại khoa, Hồi sức cấp cứu đều được bố trí khoa học, tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Việc tạo ra một không gian "chữa lành", giảm bớt cảm giác ngột ngạt thường thấy ở các cơ sở y tế giúp người bệnh giải tỏa tâm lý căng thẳng, từ đó hỗ trợ tích cực cho quá trình phục hồi thể chất.

Đội ngũ tinh hoa – Trái tim của hệ thống y tế

Dù cơ sở hạ tầng và máy móc có hiện đại đến đâu, yếu tố quyết định chất lượng khám chữa bệnh vẫn là con người. Nhận thức rõ điều này, cùng với việc khánh thành tòa nhà mới, bệnh viện tiếp tục kiện toàn đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm lâm sàng.

Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh chia sẻ: "Việc đầu tư hệ thống trang thiết bị tân tiến như MRI 3.0 Tesla hay phòng mổ vô khuẩn tiêu chuẩn cao là minh chứng cho cam kết nâng tầm chất lượng y tế của chúng tôi. Tuy nhiên, cốt lõi của ngành y vẫn là con người. Chúng tôi không ngừng tổ chức các chương trình đào tạo liên tục, hội chẩn chuyên môn cùng các chuyên gia tuyến đầu để đảm bảo rằng, mỗi người dân khi đến đây đều nhận được phác đồ điều trị tối ưu và sự chăm sóc y tế chuẩn mực nhất."

Sự kết hợp giữa các chuyên khoa thế mạnh như Tai Mũi Họng, Y học cổ truyền, Ngoại khoa... cùng hệ thống chẩn đoán hiện đại giúp quá trình hội chẩn đa khoa diễn ra nhanh chóng, chính xác, hạn chế tình trạng bệnh nhân phải chuyển viện nhiều lần.

Giảm gánh nặng chuyển tuyến, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân xứ Nghệ

Sự vươn mình của các cơ sở y tế tư nhân có bề dày chuyên môn tại Nghệ An đang từng bước thay đổi thói quen khám chữa bệnh của người dân. Thay vì phải trải qua những chuyến đi xa xôi, tốn kém thời gian và chi phí sinh hoạt để ra Hà Nội xét nghiệm, tầm soát chuyên sâu, giờ đây người bệnh đã có thể tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại quê nhà.

Chị N.T.T (45 tuổi, TP Vinh) — một bệnh nhân vừa trải nghiệm dịch vụ tại tòa nhà mới chia sẻ: "Trước đây mỗi lần muốn kiểm tra sức khỏe tổng quát chuyên sâu, gia đình tôi lại đắn đo chuyện tàu xe ra thủ đô rất vất vả. Nay đến bệnh viện thấy không gian rộng rãi, sạch sẽ, máy móc làm các xét nghiệm phức tạp đều có đủ, các bác sĩ lại giải thích cặn kẽ từng chỉ số nên tôi cảm thấy vô cùng an tâm."

Có thể thấy, sự vận hành của tòa nhà mới tại Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh không chỉ là bước tiến của một đơn vị, mà còn đóng góp tích cực vào bức tranh chung của ngành y tế tỉnh nhà: Từng bước hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao tuổi thọ và chất lượng sống cho người dân khu vực Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn