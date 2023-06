Giá xăng tiếp tục tăng, giá dầu giảm từ 15h00 chiều nay 1/6

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu áp dụng từ 15h00 chiều nay (1/6).

Theo đó, giá các mặt hàng xăng đồng loạt tăng. Giá xăng E5RON92 tăng 390 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành lên mức 20.878 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 22.015 đồng/lít, sau khi tăng 516 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Ngược với giá xăng, giá dầu trong kỳ điều hành lần này được điều chỉnh đồng loạt giảm. Cụ thể, giá dầu diezel giảm 11 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành xuống mức 17.943 đồng/lít; Giá dầu hỏa giảm 198 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành về giá bán mới 17.771 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S sau khi được điều chỉnh giảm 275 đồng/kg có giá bán mới 14.883 đồng/kg.

Giá xăng tăng, giá dầu giảm từ chiều 1/6.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu diezel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước). Cơ quan điều hành cũng quyết định không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Lý giải cho việc điều chỉnh giá xăng, dầu trái ngược, Liên Bộ Công Thương – Tài chính cho biết, từ ngày 22/5 – 1/6 giá xăng dầu chịu ảnh hưởng từ các động thái cắt giảm sản lượng của OPEC+; những lo ngại về vấn đề trần nợ công của Mỹ; hoạt động công nghiệp bị đình trệ và lãi suất cao hơn làm gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế…khiến giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 22/5 và kỳ điều hành ngày 1/6 là 87,438 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,292 USD/thùng, tương đương tăng 2,69% so với kỳ trước); 92,433 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,800 USD/thùng, tương đương tăng 3,12% so với kỳ trước); 87,903 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,285 USD/thùng, tương đương giảm 1,44% so với kỳ trước); 89,059 USD/thùng dầu điêzen (giảm 0,126 USD/thùng, tương đương giảm 0,14% so với kỳ trước); 424,785 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 10,792 USD/tấn, tương đương giảm 2,48% so với kỳ trước)./.

Tác giả: Nguyễn Quỳnh

Nguồn tin: vov.vn