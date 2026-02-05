Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON 95 lên gần 19.000 đồng/lít

Theo đó, Liên Bộ quyết định giá xăng E5 RON 92 tăng 100 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 18.439 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 35 đồng/lít, lên 18.880 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng lần thứ 2 liên tiếp

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng, trong đó dầu diesel 0.05S tăng 280 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 18.453 đồng/lít; dầu hỏa tăng 214 đồng/lít, lên 18.390 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 519 đồng/kg, lên 15.150 đồng/kg.

Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ giữ nguyên sản lượng khai thác dầu trong tháng 3, đồng USD tăng giá, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tồn khi dầu thô của Mỹ giảm...

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá xăng tăng 2 phiên liên tiếp

Như vậy, giá xăng trong nước tăng 2 phiên liên tiếp.

Trước đó, ngày 29-1, giá xăng E5 RON 92 tăng 56 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 18.339 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 214 đồng/lít, lên 18.845 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng.

Ngày 2-2, trước diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) có văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và các thương nhân phân phối triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thời gian qua, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có nhiều biến động tăng, giảm đan xen tùy từng mặt hàng. Trong nước, tại một số thời điểm đã xuất hiện hiện tượng bán cầm chừng đối với mặt hàng dầu diesel, nhất là tại khu vực miền Bắc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cân đối cung - cầu, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân trong dịp cao điểm Tết.

Trước thực tế đó, tại Công văn số 292 ngày 2-2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được Bộ Công Thương phân giao, bảo đảm đầy đủ cả về số lượng và chủng loại theo kế hoạch đã đăng ký.

Các doanh nghiệp cần chủ động cân đối nguồn hàng từ sản xuất trong nước và nhập khẩu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ dự trữ xăng dầu theo quy định, sẵn sàng cung ứng cho thị trường trong mọi tình huống.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động