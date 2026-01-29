Giá xăng dầu đồng loạt tăng, có mặt hàng tăng gần 800 đồng

Theo đó, Liên Bộ quyết định tăng giá xăng E5RON92 56 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 18.339 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 214 đồng/lít, lên 18.845 đồng/lít.

Giá xăng tăng trở lại trong kỳ điều hành chiều nay

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng, trong đó dầu diesel 0.05S tăng 473 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 18.173 đồng/lít; dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, lên 18.176 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 761 đồng/kg, lên 14.633 đồng/kg.

Giá xăng, dầu thế giới tăng giảm tùy từng mặt hàng

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; đợt thời tiết lạnh mạnh diễn ra tại Mỹ; tồn kho dầu của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo; đồng USD giảm giá…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Trước đó, ngày 22-1, giá xăng E5RON92 tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 18.376 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 152 đồng/lít, lên 18.712 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng tăng giá.

Tác giả: Lê Thúy

Nguồn tin: Báo Người lao động