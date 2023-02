Giá xăng có thể giảm trở lại

Đầu ngày 5/2, trên trang Oilprice, giá dầu Brent giao dịch ở mức 79,3 USD/thùng, giảm 2,49 USD/thùng, tương đương 3,28%; giá dầu WT giao dịch mức 79,94 USD/thùng, giảm 2,34 USD/thùng, tương đương 2,74%.

Trong khi đó, dữ liệu cập nhật mới nhất của Bộ Công Thương cho thấy trên thị trường Singapore tính đến 2/2, giá xăng A92 là 95,7 USD/thùng, xăng A95 là 99,1USD/thùng, dầu diesel 108,9USD/thùng. Mức giá này thấp hơn bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/1 đến ngày 30/1. Theo đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong khoảng thời gian này là 98,859 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 và 102,269 USD/thùng xăng RON95.

Theo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá dầu thô thế giới gần đây có xu hướng giảm. Đặc biệt trong phiên cuối tuần, dầu Brent về dưới mốc 80 USD/thùng, đẩy mức giảm xăng dầu cả tuần xuống sâu, gần 8%. Nguyên nhân khiến giá dầu hạ nhiệt được cho là xuất phát từ lo ngại về những đợt tăng lãi suất cao hơn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong chiến lược chống lạm phát.

Tuy nhiên, còn gần 10 ngày nữa mới đến kỳ điều giá xăng dầu tiếp theo nên việc giá bán lẻ xăng dầu trong nước chủ yếu phụ thuộc vào diễn biến giá dầu thế giới những ngày sắp tới và việc điều hành quỹ Bình ổn giá (BOG).

Ngày 30/1, liên bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 18h ngày 30/1 theo hướng tăng giá đồng loạt các mặt hàng. Theo đó, giá xăng RON95 tăng 990 đồng/lít lên 23.140 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng 970 đồng/lít lên 22.320 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 890 đồng/lít, lên 22.520 đồng/lít. Dầu hoả là 22.570 đồng, tăng 770 đồng và dầu mazut là 13.930 đồng/kg, tăng thêm 570 đồng so với kỳ điều hành ngày 11/1.

Tại kỳ điều hành này, nhà điều hành không trích lập quỹ Bình ổn giá (BOG) với xăng E5 RON92 và RON95 nhưng chi quỹ lần lượt là 850 đồng và 950 đồng cho mỗi lít xăng E5 RON92 và RON95, đồng thời trích lập quỹ BOG với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít.

Kỳ điều chỉnh này sớm hơn 2 ngày so với dự định, do diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới gần đây có nhiều thay đổi thất thường. Trước đó, do trùng ngày Tết Nguyên đán, kỳ điều hành giá xăng dầu được lùi về ngày 1/2, thay vì ngày 21/1 theo quy định.

Bộ Tài chính "từ chối" điều hành giá xăng dầu

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương góp ý xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Trong đó, cơ quan này đề nghị Bộ Công Thương rà soát, đánh giá, giảm bớt số lượng khâu trung gian phân phối xăng dầu; nghiên cứu quy định mức thù lao tối thiểu cho đại lý bán lẻ xăng dầu đảm bảo hoạt động cho các đơn vị bán lẻ ổn định nguồn cung trong kinh doanh xăng dầu. Tránh tình trạng có hàng mà không bán. Đồng thời, nghiên cứu khả năng đại lý xăng dầu được mua hàng của các công ty phân phối khác.

Cơ quan này đề nghị sửa đổi Nghị định 95 để giao thống nhất một đầu mối về Bộ Công Thương là cơ quan quản lý ngành thực hiện nhiệm vụ về xác định giá và định mức chi phí, bao gồm tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở; điều hành và giám sát việc thực hiện trích lập, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Tài chính chỉ thực hiện chức năng thanh, kiểm tra theo đúng quy định. Theo Bộ Tài chính, giao thống nhất cho Bộ Công Thương quản lý kinh doanh xăng dầu vừa thống nhất về quản lý Nhà nước, vừa tăng tính chủ động, hiệu quả.

Hiện nay, Bộ Công Thương là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, đồng thời là cơ quan chủ trì điều hành giá. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ thuộc công tác điều hành giá xăng dầu lại được phân công cho Bộ Tài chính như giám sát trích lập, sử dụng quỹ bình ổn, rà soát tính toán chi phí định mức.

"Việc giao thống nhất nhiệm vụ về giá chuyển về Bộ Công Thương sẽ giúp cơ quan chủ trì điều hành giá nắm bắt bản chất của các yếu tố hình thành giá cơ sở để điều hành giá phù hợp thực tế cũng như giám sát chi phí thực hiện của các thương nhân", văn bản của Bộ Tài chính nêu.

