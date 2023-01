Nóng: Giá xăng tăng mạnh

Kế hoạch điều hành giá xăng dầu là ngày 1/2. Tuy nhiên, xác nhận với Dân trí, một quan chức Bộ Công Thương cho biết trước diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới và tình hình trong nước, theo đề nghị của lãnh đạo Bộ Công Thương, Thủ tướng đã cho phép liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương điều chỉnh ngay trong ngày 30/1.

Ngay ngày điều chỉnh đầu tiên của năm Quý Mão, giá các nhiên liệu đều tăng. Mức tăng tương đối cao. Cụ thể, từ 19h ngày 30/1, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng thêm 970 đồng, lên 22.320 đồng/lít; mỗi lít RON 95 tăng 990 đồng, lên 23.140 đồng/lít. Tương tự, dầu diesel tăng 890 đồng/lít, lên 22.520 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập quỹ bình ổn giá với xăng E5 RON 92 và RON 95, nhưng chi quỹ lần lượt là 850 đồng và 950 đồng mỗi lít; trích lập quỹ với dầu diesel là 200 đồng/lít.

Người dân tại Hà Nội xếp hàng dài đổ xăng trong chiều 30/1. Nhân viên bán hàng cho biết tình trạng này diễn ra cả ngày, chỉ vãn người vào buổi trưa (Ảnh: Văn Hưng).

Dịp nghỉ Tết Quý Mão 2023 vừa qua, cả nước xuất hiện nhiều trường hợp cây xăng đóng cửa và bị phạt nặng. Tại TPHCM, xác minh một số cây xăng bị phản ánh là đóng cửa nghỉ Tết, Cục Quản lý thị trường cho biết có cây đang thực hiện thủ tục giải thể, cây khác thì chủ đóng một lúc vì có việc gia đình đột xuất, thiếu nhân viên.

Cây xăng Hương Phát có địa chỉ tại huyện An Dương, Hải Phòng thì bị phạt 15 triệu đồng vì tạm dừng bán hàng nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý. Tương tự, Cục Quản lý thị trường Hà Nam đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với Công ty TNHH Chiến Dưỡng về hành vi giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết mà không có lý do chính đáng.

Trước diễn biến nóng của thị trường xăng dầu, Thủ tướng cũng vừa yêu cầu Bộ Công Thương sớm trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021 và Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu.

Tác giả: Văn Hưng

Nguồn tin: Báo Dân trí