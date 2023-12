Giá vé tàu dịp Tết về Vinh tăng từ 10 – 20%

Ông Cao Ngọc Tuấn – Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh thuộc Chi nhánh Vận tải đường sắt Vinh cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 16/1 đến hết ngày 26/2/2024, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 15 đoàn tàu thống nhất từ Sài Gòn – Vinh - Hà Nội và ngược lại; tổ chức chạy thường xuyên đôi tàu địa phương NA1/2 (Hà Nội - Vinh và ngược lại). Ngoài số đôi tàu trên, ngành đường sắt còn tổ chức chạy thêm các đôi tàu địa phương để vận chuyển nhân dân từ Hà Nội, các tỉnh phía Bắc về Vinh và ngược lại.

Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, mỗi ngày Ga Vinh đón hơn 5.000 lượt khách đi, đến

Để tạo điều kiện cho nhân dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh sinh sống, làm việc và học tập tại các tỉnh phía Nam về quê đón Tết, ngành đường sắt tổ chức mỗi ngày 2 đoàn tàu xuất phát từ Ga Vinh đi các tỉnh phía Nam (gồm tàu SE15 và SE13), mỗi đoàn tàu có khoảng 800 vé. Tàu SE13 xuất phát tại Vinh lúc 9h10 và tàu SE15 xuất phát lúc 21h45.

Trong dịp Tết, ngành đường sắt bán khoảng 8.100 vé/ngày chiều Sài Gòn – Vinh - Hà Nội và ngược lại, chưa kể vé của các tàu địa phương. Ngoài số lượng vé trên, ngành đường sắt còn tạo thêm 5% ghế phụ để phục vụ nhân dân đi lại.

Cũng theo ông Cao Ngọc Tuấn – Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh, giá vé tàu dịp Tết Nguyên đán 2024 tăng từ 10-20% so với giá vé Tết 2023, thế nhưng đến nay đã bán hết vé. Đơn cử như giá vé từ Sài Gòn về Vinh và ngược lại, thấp nhất là 2.070.000 đồng, cao nhất là 2.638.000 đồng (tùy thuộc theo toa, giường nằm, ghế ngồi).

“Trạm Vận tải đường sắt Vinh hiện có 70 cán bộ, nhân viên. Chúng tôi đang tập trung làm tốt nhất công tác phục vụ hành khách trong dịp Tết. Hiện nay, nhân viên của Trạm đang tích cực bán vé dịp Tết, chủ yếu là vé ghế phụ, vé tàu địa phương; phục vụ chu đáo cho hành khách lên, xuống tàu tại Ga Vinh; kinh doanh vận tải hàng hóa… Hai năm nay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát nên hoạt động của ngành đường sắt nhộn nhịp hơn” - ông Cao Ngọc Tuấn chia sẻ.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán 2024, Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh, Chi nhánh vận tải đường sắt Vinh, Ga Vinh, Trạm Vận tải đường sắt Vinh đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an tổ chức hội nghị, thống nhất kế hoạch chi tiết về đảm bảo an toàn mọi mặt cho nhân dân đi lại trên Ga Vinh.

Tác giả: Duy Chương

Nguồn tin: congthuong.vn