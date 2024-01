Gia đình ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nộp 4,2 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khi còn đương chức - Ảnh: M.V

Gia đình ông Trần Văn Hiệp khắc phục hậu quả

Ngày 3-1, người nhà ông Trần Văn Hiệp (chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã nộp 4,2 tỉ đồng thông qua Cơ quan điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả cho ông Hiệp.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 2-1, ông Trần Văn Hiệp bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ông Hiệp bị bắt trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Án thuộc diện trung ương chỉ đạo

Ông Hiệp bị điều tra về tội nhận hối lộ. Vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, ngày 2-1, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Hiệp.

Cơ quan điều tra xác định chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Nam Đà Lạt (Công ty Sài Gòn Đại Ninh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Người thân của ông Hiệp cho biết đã chủ động nộp số tiền nói trên thông qua Cơ quan điều tra Bộ Công an để khắc phục hành vi phạm tội của chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Trần Văn Hiệp (59 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị bắt khi còn đương chức. Ông Hiệp được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng từ đầu tháng 11-2020.

