Giá đất nền khu vực nào đang cao nhất thị trường Miền Trung?

Có thể thấy, suốt thời gian qua, dù có những thông tin về nhà đầu tư rao bán cắt lỗ đất nền tại thị trường miền Trung nhưng nhìn chung mặt bằng giá tính đến quý 3/2023 vẫn ở ngưỡng khá cao.

Hai khu vực nổi bật về thị trường đất nền tại khu vực miền Trung là Đà Nẵng và Quảng Nam. Trong những tháng cuối năm, đất nền hai khu vực này đã có những diễn biến mới sau thời gian im ắng.

Cụ thể, thay vì bất động giao dịch thì trong thời qua thị trường đã ghi nhận có thanh khoản trở lại ở một số khu vực. Mặc dù tỉ lệ bán được chỉ bằng khoảng 20% so với cùng kì năm ngoái, nhưng động thái xuống tiền của nhà đầu tư cũng là một dấu hiệu tốt với bất động sản miền Trung.

Đáng nói, nếu trước đây, nguồn cung và giao dịch đất nền chủ yếu diễn ra ở khu vực Đà Nẵng thì hiện nay phần lớn tập trung tại Quảng Nam. Các dự án mở bán giai đoạn tiếp theo và giao dịch chủ yếu tập trung ở Quảng Nam- nơi có tỉ trọng nguồn cung chiếm 93% trong quý 3/2023 (báo cáo của DKRA Group). Điều này cho thấy, phân khúc đất nền tại Đà Nẵng vẫn khá im ắng. Phần vì không có nguồn cung mới, phần vì giá đất nền nơi đây đã khá cao.

“Soi” về mức giá bán đất nền hai khu vực này cho thấy, tại Đà Nẵng mặt bằng giá cao nhất hiện đạt mốc 68,4 triệu đồng/m2 và 51,6 triệu đồng/m2 (thấp nhất). Trong khi đó tại Quảng Nam giá đất nền cao nhất ở mức 25 triệu đồng/m2, thấp nhất 10 triệu đồng/m2.

Sau thời điểm đỉnh sốt 2017-2019, mặt bằng giá đất nền Đà Nẵng đã biến động khá nhiều. Mặc dù thời gian qua đã có những thông tin nhà đầu tư cắt lỗ 30-40%, nhưng đây được xem là mức cắt lời so với giá mua vào. Tìm hiểu được biết, hiện nguồn hàng của nhà đầu tư tại thị trường này từ thời điểm trước còn khá nhiều, chưa bán ra được. Những nhà đầu tư không sử dụng đòn bẩy vẫn đang ôm tài sản chờ thị trường phục hồi.

Nguồn: DKRA Group

Ở phân khúc nhà phố biệt thự, mặt bằng giá tại Đà Nẵng vẫn ghi nhận cao nhất so với Huế và Quảng Nam. Trong quý 3/2023, nguồn cung thứ cấp cũng chủ yếu tập trung ở khu vực này. Giá cao nhất tại Đà Nẵng hiện chạm mốc 82,2 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 11,3 triệu đồng/m2.

Trong khi tại Quảng Nam giá nhà phố, biệt thự rơi vào mức 21,6 triệu đồng/m2 (cao nhất) và 4 triệu đồng/m2 (thấp nhất). Thừa Thiên Huế vẫn là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất so với diễn biến chung của thị trường nhà đất miền Trung. Hiện giá cao nhất phân khúc nhà phố, biệt thự nơi đây là 18 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 3,3 triệu đồng/m2. Tuy vậy, sức cầu nhìn chung vẫn thấp, giá thứ cấp có hiện tượng giảm trên dưới 6% so với giai đoạn đầu năm 2022.

Ở phân khúc căn hộ, thị trường miền Trung đã có những diễn biến tích cực trong các tháng cuối năm. Nguồn cung tập trung chủ yếu ở Đà Nẵng. Tình trạng giảm giá thứ cấp cũng như bán cắt lỗ đã giảm mạnh so với thời điểm đầu năm 2023.

Tại Đà Nẵng, hiện quận Sơn Trà đang dẫn đầu về mức giá căn hộ khi chạm mốc 82 triệu đồng/m2, đây là mức giá cao nhất. Trong khi mức giá thấp nhất cũng đã gần 60 triệu đồng/m2. Điều này cho thấy, giá căn hộ của khu vực này đã biến động tăng rõ nét so với giai đoạn trước năm 2020.

Tại quận Ngũ Hành Sơn mức giá cũng “chát” không kém khi đạt mốc 74,3 triệu đồng/m2 (cao nhất) và 26,5 triệu đồng/m2 (thấp nhất). Quận Liên Chiểu là khu vực hiện có giá căn hộ mềm nhất khu vực Đà Nẵng với giá từ 26-27 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc này, theo số liệu từ DKRA Group, trong các tháng cuối năm các dự án tập trung tại quận Ngũ Hành Sơn và quận Liên Chiểu thuộc Đà Nẵng. Lượng tiêu thụ nguồn cung mới trong quý 3/2023 ghi nhận sự phục hồi tích cực, gấp 3.6 lần so với quý trước hay gấp 5.4 lần so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn ở mức thấp so với giai đoạn năm 2019 trở về trước.

Mặc dù những tín hiệu của thị trường bất động sản miền Trung chưa thực sự rõ nét ở giai đoạn này nhưng với các phân khúc như đất nền, căn hộ vẫn là loại hình được nhà đầu tư quan tâm. Trong khi loại hình bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục “ngủ đông”, chưa có bất kì tín hiệu nào về cả nguồn cung lẫn sức cầu.

Nếu giai đoạn trước, thị trường nhà đất miền Trung phần lớn nhà đầu tư các khu vực khác đổ về mua bán thì hiện nay sức cầu tập trung xung quanh khu vực, với những nhà đầu tư địa phương đi “săn” bất động sản giảm giá so với giai đoạn đầu năm 2022.

Tác giả: Hạ Vy

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường