Giả danh lãnh đạo cấp vụ lừa "chạy án" 9,4 tỉ đồng

Ngày 23-6, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao cho biết Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Đào Chính Tuyên (SN 1982, quê Thanh Hóa, trú tại Vinhomes Westpoint, Hà Nội) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Đào Cảnh Tuyên. Ảnh: BVPL

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuyên không có nghề nghiệp ổn định nhưng đã giả mạo năm sinh, làm giả thẻ đảng viên, bằng thạc sĩ, đồng thời tự xưng là lãnh đạo cấp vụ đang công tác tại cơ quan trung ương, có nhiều mối quan hệ trong các cơ quan tư pháp để nhận tiền "chạy án".

Liên quan vụ án, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can Lường Thị Hồng (SN 1982, trú tại tỉnh Sơn La) về tội "Môi giới hối lộ".

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các bị can nhận để môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt là 9,4 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đề nghị những người là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến bị can Đào Chính Tuyên liên hệ với cơ quan điều tra tại số 9 Phạm Văn Bạch, Hà Nội để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động