Ghi nhận sau 03 ngày ra quân thực hiện Nghị định 168 của Chính phủ

Ngày 27/6/2024, Quốc hội chính thức thông qua Luật TTATGT đường bộ. Để tăng tính răn đe, bảo đảm triển khai thi hành Luật, ngày 26/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (sau đây gọi tắt là Nghị định số 168). Trong đó quy định biện pháp, chế tài, mức xử phạt tăng nặng đối với một số hành vi thuộc về lỗi cố ý là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông (TNGT), nhất là những hành vi được hình thành từ thói quen của người tham gia giao thông như: không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, đi ngược chiều, điều khiển xe đi trên vỉa hè; chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, chuyển hướng không nhường đường cho người đi bộ, dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông...

Đội CSGT đường bộ số 5 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 46

Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 168 của Chính phủ, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát các tuyến, địa bàn quản lý, lựa chọn những tuyến đường nội thành, nội thị có tổ chức giao thông lớn, mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, tuyến đường có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ hoặc tại các ngã ba, ngã tư trong các khung giờ cao điểm thường xuyên xảy ra tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, đi ngược chiều... để bố trí, phân công cán bộ sử dụng hệ thống giám sát hoặc sử dụng camera công khai ghi nhận vi phạm.

Quá trình xử lý, cán bộ, chiến sỹ kết hợp nhắc nhở, trực tiếp tuyên truyền về các điểm mới của Nghị định số 168; trong đó tập trung tuyên truyền về mức phạt tiền, mức trừ điểm, hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội do đơn vị quản lý. Tại “Bộ phận một cửa” của Công an các đơn vị, địa phương chủ động làm biển thông báo các mức xử phạt vi phạm phổ biến để người dân kịp thời nắm được quy định của pháp luật, dần thay đổi nhận thức, thói quen, ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa khi tham gia giao thông.

Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn kết hợp tuyên truyền đến người dân về những điểm mới của Nghị định 168

Ngày 01/01/2025, Luật TTATGT và Nghị định 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ thay thế cho Nghị định 100 và Nghị định 123 trước đây chính thức có hiệu lực. Ngay trong những ngày đầu Luật và Nghị định có hiệu lực, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt triển khai thực hiện nghiêm túc, xử phạt nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm theo quy định mới. Qua đó thiết lập kỷ cương, ý thức tự giác của người dân khi tham gia giao thông đường bộ. Bên cạnh việc yêu cầu các lái xe dừng phương tiện thực hiện quy trình kiểm tra phát hiện vi phạm, Tổ công tác đã trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở nâng cao ý thức chấp hành quy định Luật TTATGT.

Tại thành phố Vinh - nơi có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, tình hình vi phạm TTATGT và TNGT tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp tuyên truyền, Đội CSGT Công an thành phố còn phối hợp với Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh. Hệ thống với hơn 600 camera tại hơn 190 điểm, trải đều rộng khắp trên địa bàn thành phố, tập trung tại các nút giao thông như: vòng xuyến, ngã ba, ngã tư các tuyến đường chính nội thị, các tuyến giao thông trọng điểm và các mục tiêu quan trọng. Trong đó có tính năng, tác dụng tầm kiểm soát theo biển kiểm soát, đặc điểm phương tiện; hỗ trợ đảm bảo TTATGT, phát hiện lỗi và phục vụ công tác xử lý vi phạm giao thông…

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Để triển khai thực hiện hiệu quả Luật TTATGT và Nghị định 168 của Chính phủ, Phòng CSGT đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các nội dung của Luật tại các trường học, cơ quan, doanh nghiêp... để cán bộ, đảng viên và người dân biết về những quy định mới, từ đó tự giác chấp hành. Ngoài ra, lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn cũng trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, người tham gia giao thông. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về TTATGT, từng bước hình thành thói quen khi tham gia giao thông.

Người dân nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn giao thông

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày đầu Nghị định 168 có hiệu lực, tại nhiều tuyến đường mặc dù lưu lượng phương tiện khá đông đúc nhưng phần lớn người dân đã tuân thủ các quy định mới, đặc biệt là việc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Qua trao đổi, nhiều người bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao đối với việc lực lượng chức năng mạnh tay xử lý các vi phạm giao thông. Người dân cho rằng, việc tăng mức phạt đối với các hành vi như vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều cũng như các hành vi vi phạm khác là hợp lý. Đây là biện pháp răn đe hiệu quả, giúp nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Số liệu thống kê cho thấy, sau 03 ngày ra quân triển khai thực hiện Nghị định 168 (từ 01 - 03/1/2025), lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh đã tổ chức 443 ca tuần tra kiểm soát, với 1.780 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; tiến hành lập biên bản 1.029 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt 872 trường hợp; nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng

Với những tín hiệu tích cực nói trên, Nghị định 168 được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực cho tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, giảm nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang cận kề.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn