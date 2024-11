Gặp tai nạn ngay sau đám cưới, 6 người trong gia đình thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát cho biết 6 thành viên trong một gia đình và tài xế ba bánh đã thiệt mạng khi một chiếc Hyundai Creta va chạm với xe của họ ở Bijnor, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 16/11.

Abhishek Jha, Giám đốc Sở Cảnh sát (SP), cho biết vụ việc xảy ra gần trạm cứu hỏa ở Dhampur vào khoảng 2 giờ sáng. Một chiếc xe Creta chạy quá tốc độ, cố gắng vượt một chiếc xe khác, đã đâm vào xe ba bánh từ phía sau. Cú va chạm khiến xe ba bánh lao ra khỏi đường và rơi xuống mương.

Người qua đường đã báo cho chính quyền và giúp giải cứu các nạn nhân. Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa những người bị thương đến bệnh viện.

Sáu thành viên trong gia đình, bao gồm một cặp đôi mới cưới, đã tử vong tại chỗ, và tài xế xe ba bánh đã tử vong trong quá trình điều trị.

Chiếc Creta đang vượt một xe khác đã đâm vào xe ba bánh.

Bộ trưởng Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã chia buồn về cái chết của các nạn nhân trong vụ vụ tai nạn.

"Bộ trưởng đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông đã chỉ thị cho các viên chức hành chính quận liên quan đến hiện trường, đẩy nhanh công tác cứu trợ và ngay lập tức đưa những người bị thương đến bệnh viện để điều trị. Ông cũng mong những người bị thương sớm bình phục", Văn phòng Bộ trưởng cho biết.

Các nạn nhân đã được xác định là Khurshid (65 tuổi), con trai ông là Vishal (25 tuổi), con dâu Khushi (22 tuổi), Mumtaz (45 tuổi), Ruby (32 tuổi) và Bushra 10 tuổi.

Theo cảnh sát, toàn bộ gia đình đang trở về nhà sau lễ cưới ở Jharkhand.

"Một vụ án đã được lập hồ sơ chống lại người lái xe ô tô và chiếc xe đã bị tịch thu. Anh ta cũng bị thương trong vụ việc", cảnh sát cho biết thêm.

Tác giả: Hải Vân (Theo Indiatoday, ANI)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn