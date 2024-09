Gặp mặt, tặng quà "Con nuôi Công đoàn" năm 2024

Theo đó, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thượng tá Lê Viết Cận, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị làm Trưởng đoàn đã đến 15 Công an đơn vị, địa phương để trực tiếp trao quà cho 15 cháu là “Con nuôi Công đoàn”. Đây là những cháu có hoàn cảnh khó khăn, được Công đoàn cơ sở trong Công an tỉnh Nghệ An nhận chăm sóc, đỡ đầu.

Đồng chí Thượng tá Lê Viết Cận, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu tại Chương trình

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Thượng tá Lê Viết Cận đã trao gửi những tình cảm tốt đẹp đến các cháu nhân dịp đầu năm học mới và mong muốn các cháu tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đây cũng chính là sự quan tâm, động viên của Lãnh đạo Công an tỉnh đến CBCS có hoàn cảnh khó khăn trong lực lượng Công an Nghệ An để các đồng chí yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và nỗ lực nuôi dạy các con trở thành người có ích cho xã hội.

Tặng quà “Con nuôi Công đoàn” Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Trong Chương trình lần này, mỗi cháu “Con nuôi công đoàn” được nhận phần quà gồm: 01 chiếc xe đạp, vở viết, đồ dùng học tập và 1.500.000 - 2.000.000 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị quà tặng là hơn 50 triệu đồng.

Tặng quà “Con nuôi Công đoàn” Công an huyện Diễn Châu

Tại Chương trình, đại diện Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là gia đình và các cháu “Con nuôi Công đoàn” rất vui mừng, xúc động trước sự quan tâm, động viên về cả vật chất lẫn tinh thần của Lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Công đoàn và các tổ chức, cá nhân đã dành cho các cháu nhân dịp đầu năm học mới.

Tặng quà “Con nuôi Công đoàn” Công an thị xã Thái Hòa

Tặng quà “Con nuôi Công đoàn” Công an huyện Yên Thành

Tặng quà “Con nuôi Công đoàn” Phòng Cảnh sát Cơ động

Tặng quà “Con nuôi Công đoàn” Công an huyện Quế Phong

Mặc dù mới được Ban Công đoàn Công an tỉnh phát động và triển khai thực hiện từ đầu năm 2024 nhưng Chương trình “Con nuôi Công đoàn” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và tạo được sự lan tỏa sâu rộng, được Công an các đơn vị, địa phương cũng như CBCS, người lao động hết sức quan tâm, hưởng ứng.

Tác giả: Ngọc Anh - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn