Gần 40 "nhân viên ngân hàng ảo" lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Pháp luật

Gần 40 đối tượng từ 17 đến 25 tuổi đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tóm gọn vì có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng nghìn người dân trên cả nước, gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng.