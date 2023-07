Bắt nhóm sinh viên dựng lên ‘thầy Thế’ chuyên giải hạn, cầu tài lộc, lừa đảo được tới 2,5 tỉ

Bắt nhóm sinh viên đại học dựng lên "thầy Thế" có khả năng làm lễ giải hạn để lừa đảo tiền tỉ - Ảnh: LÊ PHƯỢNG

Đáng chú ý, nhóm đối tượng dựng lên "thầy Thế" có khả năng làm lễ giải hạn để lừa đảo tiền tỉ đều trong độ tuổi từ 19 đến 21 tuổi và hiện đang là sinh viên đại học.

Chiều 18-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam 8 người, gồm: Dương Ngô Tùng (21 tuổi), Nguyễn Thị Hằng (21 tuổi), Nguyễn Thế Minh (19 tuổi), Nguyễn Hữu Phong (21 tuổi), Hoàng Văn Trung (21 tuổi);

Bùi Ngọc Duy (21 tuổi), Hoàng Thị Minh Dương (19 tuổi) cùng trú ở huyện Tân Yên (Bắc Giang) và Trần Đình Nam (19 tuổi, trú ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai) về tội "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an huyện Lý Nhân, trước đó ngày 26-6, ngay sau khi nhận được trình báo của chị L. (xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân) về việc bị nhóm đối tượng sử dụng tài khoản Facebook xưng danh "thầy Thế" đăng bài viết có khả năng làm lễ giải hạn, cầu tài lộc, tư vấn mua "lá bùa" cầu tài lộc... và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do nhóm này cung cấp để thuê làm lễ và đặt dâng tiền lễ giữ lộc.

Vì tin tưởng, chị L. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng với số tiền lên đến hơn 300 triệu đồng… Tuy nhiên sau khi nhận được tiền chuyển khoản, nhóm này đã không thực hiện theo yêu cầu mà chặn mọi liên lạc, mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác định đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, lợi dụng hoạt động tâm linh và sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo, Công an huyện Lý Nhân đã phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Nam) tiến hành xác minh, điều tra và bắt giữ 8 nghi phạm nói trên tại một chung cư thuộc phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Công an thu giữ 230 triệu đồng tiền mặt, 8 máy tính, 15 điện thoại di động là tang vật các đối tượng phục vụ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội, do cần tiền tiêu xài nên đã bàn bạc, thống nhất lên kịch bản, phân công nhiệm vụ cho từng người, sau đó lập các trang mạng xã hội Facebook, Zalo với tên "thầy Thế" để chạy quảng cáo và lập các tài khoản Facebook ảo vào bình luận công khai nhằm tạo lòng tin cho người truy cập.

Khi có người quan tâm, nhóm này liền tìm cách tiếp cận, nhắn tin và tự giới thiệu có khả năng làm lễ như cầu tài lộc, bình an, trúng số độc đắc, mở cung tài lộc, dâng sao giải hạn... để lấy lòng tin và yêu cầu chuyển khoản làm lễ, sau đó chặn toàn bộ liên lạc với nạn nhân nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Lý Nhân cho biết với các thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 5 đến tháng 6-2023, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Không nên nghe theo những lời đồn thổi không đúng sự thật chỉ nhằm mục đích lừa đảo Công an huyện Lý Nhân cho biết hiện vụ việc đã được cơ quan công an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tuy nhiên để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin trục lợi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân cần nâng cao cảnh giác, không nghe những lời đồn thổi, không đúng sự thật. Đặc biệt cần kiểm chứng các thông tin đăng tải về tâm linh trên các trang mạng xã hội nhằm tránh nguy cơ "tiền mất tật mang".

Tác giả: Quang Thế

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ