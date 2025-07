Gần 40 nhà dân khu vực biên giới bị hư hại do ảnh hưởng của giông lốc, mưa bão

Nhiều ngôi nhà tại xã La Lay, Quảng Trị bị tốc mái do ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, mưa, giông, lốc đã làm 37 nhà dân bị tốc mái, 1 cổng chào thôn và 1 cổng chốt biên phòng bị gãy đổ, tổng thiệt hại khoảng 640 triệu đồng. Trong đó, tại các địa bàn Đồn Biên phòng Ra Mai quản lý có 11 nhà, Đồn Biên phòng Cửa khẩu La Lay 23 nhà, Đồn Biên phòng A Vao 3 nhà...

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm 1 nhà dân ở bản Pa Chong, xã Dân Hóa (thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Ra Mai quản lý) có nguy cơ sạt lở. Tại bản Chút Mút, xã Kim Ngân (thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Làng Ho), 1 người dân khi đang trú mưa dưới lán, gặp gió to làm mái lán sập gây thương tích phải nhập viện điều trị.

Trên tuyến biển, tàu cá QB-33841-TS của ông Phạm Văn Tri (sinh năm 1970, trú tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) khi đang hành nghề đánh cá trên biển, cách cửa Ròn khoảng 35 hải lý về hướng Đông Nam, gặp sóng to, gió lớn bị chìm. Rất may, 7 thuyền viên trên tàu đã được một tàu cá gần đó kịp thời ứng cứu và đưa vào bờ an toàn.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị thực hiện duy trì quân số trực nghiêm túc, đảm bảo (với trên 1.530 cán bộ, chiến sỹ cùng 4 tàu, 10 ca nô, 15 ô tô các loại), sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân ứng phó mưa, bão, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai các công điện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tham mưu Quân khu 4. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về ứng phó bão số 3. Đồng thời ban hành điện chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai công ứng phó bão; chỉ đạo cơ quan, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó mưa bão.

Trên tuyến biên giới đất liền, các đơn vị biên phòng đã tham mưu địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm, khu vực thấp, trũng, vùng có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Các đơn vị biên phòng tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; hỗ trợ giúp đỡ các hộ dân kịp thời khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Tác giả: Võ Dung

Nguồn tin: Báo Tin tức