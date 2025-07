Điều dưỡng cứu người phụ nữ bị cây đè trúng giữa dông lốc ở Ninh Bình

Your browser does not support the video tag.

Cảnh cứu người bị cây đổ trúng người trong cơn dông ở Ninh Bình Thấy người phụ nữ gặp nạn trên đường, anh Phạm Thái Hiệp (Ninh Bình) nhanh chóng giải cứu và đưa nạn nhân tới bệnh viện điều trị.

Chiều 19/7, khi đang cùng một người bạn di chuyển bằng ôtô trên đường Tràng An về nhà ở xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, anh Phạm Thái Hiệp (sinh năm 1987) gặp cơn dông lớn.

Tới gần khu vực Khu du lịch sinh thái Tràng An, anh bắt gặp cảnh cây bồ đề bị gió lớn quật gãy, đổ ra đường và đè trúng một người phụ nữ lớn tuổi chạy xe máy.

Nhanh chóng, anh Hiệp dừng xe, cùng một người đàn ông khác trên đường chạy tới ứng cứu, kéo được nạn nhân ra khỏi hiện trường. Thấy người phụ nữ bị thương, anh Hiệp ra hiệu cho tài xế trên xe mình mở cửa, bế bà lên xe, đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, cách đó 6-7 km, cấp cứu.

"Người phụ nữ bị thương ở tay. Chắc do đau quá, khi lên xe rồi bà vẫn không phản ứng hay nói chuyện được nhiều", anh Hiệp kể với Tri Thức - Znews.

Anh Hiệp nhận mưa lời khen vì hành động đẹp.

Trên đường tới bệnh viện, anh Hiệp cũng liên hệ được với người nhà nạn nhân. Không lâu sau khi người phụ nữ được đưa vào khoa cấp cứu, người nhà cũng tới nơi và tiếp nhận. Khi đó, anh mới yên tâm ra về.

Khoảnh khắc anh Hiệp đội mưa, chạy ra ứng cứu người phụ nữ cũng được tài xế trên xe ôtô ghi lại, hút hàng nghìn lượt xem khi chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều người dành lời khen cho hành động đẹp, nhanh nhạy của người đàn ông Ninh Bình, thậm chí so sánh cảnh tượng anh bế nạn nhân lên xe đi cấp cứu như một cảnh trong phim truyền hình.

Trong tình huống cấp bách, anh Hiệp không kịp hỏi tên tuổi, địa chỉ người phụ nữ. Người nhà nạn nhân khi đó cũng rối ren, chưa kịp xin phương thức liên lạc của vị ân nhân. Đến khi clip lan truyền trên mạng xã hội, em gái nạn nhân mới tìm lại được anh Hiệp. Ngày 20/7, người thân gọi điện gửi lời cảm ơn anh lần nữa và cho biết tình hình sức khỏe người phụ nữ đã tạm ổn định.

Anh Hiệp hiện công tác tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan. Đây cũng là lần đầu tiên anh tham gia tình huống ứng cứu người như vậy trên đường phố.

"Tôi nghĩ lúc đó không phải tôi thì cũng sẽ có người khác làm vậy thôi. Thật may mắn vì người phụ nữ đó không bị nguy hiểm đến tính mạng", anh chia sẻ.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn