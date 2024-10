Gần 18.000 nhà dân bị ngập ở Quảng Bình: Hình ảnh kinh hoàng từ tâm lũ Lệ Thủy

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Hình ảnh từ tâm lũ Lệ Thủy - Quảng Bình

Người dân ở các địa phương huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang phải hứng chịu trận lũ lịch sử, nước dâng cao hơn nhiều so với mức báo động.

Đây là trận lũ lớn thứ 2 chỉ trong vòng 4 năm qua mà địa phương này phải hứng chịu. Tháng 10-2020, trận "đại hồng thủy" đã nhấn chìm mảnh đất này. Hàng nghìn hộ dân đã bị cô lập, nhiều tài sản, hoa màu bị cuốn trôi và người dân nơi đây đang đối mặt với vô vàn khó khăn.

Từ tối qua, nước từ sông Kiến Giang bất ngờ dâng cao. Đến sáng nay, nhiều địa phương ven sông đã bị ngập nặng. Các xã vùng giữa của huyện Lệ Thủy như: An Thủy, Kiến Giang, Liên Thủy, Lộc Thủy, Phong Thủy… đã ngập lụt trên diện rộng, hàng ngàn hộ dân bị nước tràn vào nhà gây ngập sâu trên 1m.

Hình ảnh từ trên cao cho thấy nước lũ nhấn chìm vùng đất Lệ Thủy, xung quanh chỉ thấy toàn mênh mông nước, chỉ trơ trọi mái nhà và cây xanh.

Bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, một người dân ở thị trấn Kiến Giang) chia sẻ với giọng đầy lo lắng: "Bản thân bà từng chứng kiến nhiều trận lũ nhưng trận lũ này rất khủng khiếp, không khác gì trận lũ xảy ra cách đây 4 năm. Nước dâng nhanh chỉ trong vài giờ. Chúng tôi chỉ kịp di dời một ít tài sản và gia súc lên cao, một số đồ đạc trong nhà bị nước lũ cuốn đi. Người dân phải dùng thuyền nhỏ để đi lại".

Trong khi đó, ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết quan điểm chỉ đạo của địa phương là phải chủ động thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"; tập trung nhân lực, phương tiện để cứu người, di dời dân ở các vùng ngập sâu, xung yếu trên địa bàn…

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, tính đến 11 giờ hôm nay (28-10), do ảnh hưởng của bão số 6 (bão Trami) gây mưa lớn khiến địa phương này xảy ra tình trạng ngập lụt nhiều khu vực. Toàn tỉnh đã có hơn 17.628 nhà dân bị ngập lụt với mực nước từ 50cm đến 1m, có nơi ngập trên 1m. Trong đó, huyện Lệ Thủy chịu thiệt hại nặng nhất với 12.361 nhà bị ngập. Huyện Quảng Ninh có gần 5.000 ngôi nhà và thành phố Đồng Hới gần 400 ngôi nhà bị nước lũ tràn vào, làm đảo lộn cuộc sống người dân. Bước đầu ghi nhận thiệt hại do mưa lũ gây ra: 1 người dân ở huyện Lệ Thủy chết; 44 thôn, bản bị cô lập, chia cắt; nhiều điểm bị sạt lở; 3 tàu cá của ngư dân bị chìm (Bố Trạch 1 tàu và TP Đồng Hới 2 tàu); hàng trăm ha hoa màu bị ngập úng hư hại…

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động