Gần 1.000 người tham gia chữa cháy rừng ở Nghệ An

Khoảng 14h ngày 21/6 ngọn lửa bất ngờ bùng phát trên diện tích thực bì tại khu vực đồi thuộc xóm 3 xã Thiên Nhẫn. Do thời tiết nắng nóng, thực bì khô dày cùng địa hình đồi núi phức tạp, đám cháy nhanh chóng lan rộng.
Đến khoảng 3h30 sáng 22/6, ngọn lửa tiếp tục bùng phát mạnh, vượt qua đường băng cản lửa và lan sang khu vực giáp ranh xã Vạn An, bắt đầu gây thiệt hại đối với diện tích rừng thông tại địa phương này. Thống kê ban đầu có khoảng hơn 10 ha rừng và thảm thực vật đã bị thiêu rụi.
Một góc vụ cháy rừng nhìn từ trên cao.
Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy rừng, sáng 22/6, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy và triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Gần 1000 người cùng phương tiện được huy động tham gia chữa cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn và Vạn An.
Lực lượng Cảnh sát cơ động được tăng cường tham gia chữa cháy rừng.
Chính quyền 2 xã Thiên Nhẫn và Vạn An đã huy động gần như toàn bộ lực lượng tại chỗ, phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên, Đội Kiểm lâm cơ động... và nhân dân tổ chức chữa cháy rừng xuyên ngày đêm.
Do nắng nóng và gió Tây Nam thổi mạnh, tối 22/6 diễn biến vụ cháy rừng tại Nghệ An tiếp tục diễn biến phức tạp, lửa bùng phát mạnh, diện tích bị cháy rộng hơn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Nghệ An gồm: Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 1 Vạn An (KVPT), cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS), dân quân xã Thiên Nhẫn, xã Van An, xã Đại Huệ và nhân dân thuộc nhiều lực lượng đã xuyên đêm, chia thành nhiều mũi đã tiếp cận và tổ chức chữa cháy tại hiện trường
Dưới trời nắng nóng khô rát nhưng những người lính chữa cháy vẫn kiên cường không lùi bước biển lửa, nỗ lực hết mình ngăn lửa lan rộng
Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Nghệ An tranh thủ ngả lưng sau hàng chục giờ liên tiếp dồn sức chữa cháy rừng
Chiến sỹ công an Nghệ An chợp mắt vội sau nỗ lực dồn sức chữa cháy.
Bữa cơm vội, đẫm mồ hôi của các chiến sỹ Cảnh sát cơ động PK02 tỉnh Nghệ An
Do diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh và quẩn nên đám cháy khó khống chế. Từ trưa 22/6 phương án dập lửa ngừng triển khai. Các lực lượng tham gia được huy động cắt đường băng để khống chế cháy rừng không lan sang địa bàn xã Vạn An. Cuối buổi chiều 22/6, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu triển khai phương án lùi vị trí cắt đường băng trắng cách đám cháy 500m, chấp nhận mất thêm một số diện tích rừng để chốt chặn từ xa. Đến 4h sáng nay (23/6), lực lượng chức năng đã khống chế được lửa rừng và đang dập tắt các đám cháy nhỏ lẻ, không để lửa bùng cháy lại.
Tác giả: Bá Thăng
Nguồn tin: Báo VOV