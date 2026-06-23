Gần 1.000 người tham gia chữa cháy rừng ở Nghệ An

Do diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh và quẩn nên đám cháy khó khống chế. Từ trưa 22/6 phương án dập lửa ngừng triển khai. Các lực lượng tham gia được huy động cắt đường băng để khống chế cháy rừng không lan sang địa bàn xã Vạn An. ​​​​Cuối buổi chiều 22/6, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu triển khai phương án lùi vị trí cắt đường băng trắng cách đám cháy 500m, chấp nhận mất thêm một số diện tích rừng để chốt chặn từ xa. Đến 4h sáng nay (23/6), lực lượng chức năng đã khống chế được lửa rừng và đang dập tắt các đám cháy nhỏ lẻ, không để lửa bùng cháy lại.