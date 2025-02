Gã chồng vũ phu giấu xác vợ trẻ trong cốp xe và cuộc trốn chạy chuyên quốc gia

Bé gái khóc tìm mẹ tại ga tàu: Mở đầu cho vụ án kinh hoàng

Ngày 15/9/2007, tại ga tàu Southern Cross ở Melbourne, Australia, một bé gái khoảng 3 tuổi đứng khóc nức nở gọi mẹ, trong khi không hề có ai bên cạnh. Cảnh sát nhanh chóng đưa cô bé vào trung tâm y tế và đặt biệt danh cho em là “Little Pumpkin” vì chiếc áo bé đang mặc mang thương hiệu này. Mọi người đều nghĩ đó là một tình huống rắc rối đơn giản, nhưng mọi chuyện nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn khi bí ẩn về người mẹ và tội ác của người cha được hé lộ.

Chỉ hai ngày sau, cảnh sát xác định được danh tính của bé gái là Tiết Thiên Tầm, 3 tuổi, con của Tiết Nãi Ấn, một người đàn ông 53 tuổi đến từ Trung Quốc. Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi công an phát hiện ra rằng Tiết Nãi Ấn đã bỏ rơi con tại ga, rồi một mình bay sang Mỹ để trốn tránh sự truy nã, trong khi mẹ của bé, Lưu An An, đã mất tích không dấu vết.

Vài ngày sau, cảnh sát New Zealand đã phát hiện ra thi thể của Lưu An An trong cốp xe của chiếc ôtô đỗ trước nhà của hai vợ chồng ở Auckland. Nạn nhân đã bị siết cổ đến chết, cơ thể khỏa thân và chiếc cà vạt màu vàng vòng quanh cổ. Ngoài ra, quần nội y màu đỏ của cô cũng bị vứt gần đó. Pháp y xác nhận rằng An đã tử vong khoảng một tuần trước đó và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Cảnh sát New Zealand nhanh chóng đưa Tiết Nãi Ấn vào diện nghi phạm giết vợ. Một lệnh truy nã quốc tế được phát đi ngay lập tức. Trong khi đó, Tiết Nãi Ấn đã biến mất khỏi đất nước, nhưng không lâu sau, các cuộc truy lùng đã phát hiện hắn đang lẩn trốn tại Mỹ.

Cuộc hôn nhân tồi tệ của Tiết Nãi Ấn

Tiết Nãi Ấn là một người đàn ông tự xưng là “Thái Cực Quyền Vương” và có một tiểu sử đầy rẫy những mâu thuẫn. Sinh ra ở Liêu Ninh (Trung Quốc), ông ta đã có một cuộc hôn nhân đầu tiên nhưng sau đó ly hôn và di cư đến New Zealand. Tại đây, ông mở võ quán và kinh doanh tạp chí tiếng Trung, nhưng cuộc sống không hề dễ dàng. Gánh nợ lớn và cuộc sống không ổn định khiến Tiết Nãi Ấn gặp phải nhiều khó khăn.

Cuộc đời ông thay đổi khi gặp Lưu An An, một nữ sinh du học Trung Quốc, người tìm kiếm chỗ ở sau khi visa hết hạn. An lúc đó gặp khó khăn, và vì lý do này, cô đã chấp nhận lời đề nghị của Tiết Nãi Ấn để kết hôn, tránh bị trục xuất. Cặp đôi này có một đứa con gái, Tiết Thiên Tầm, chỉ sau năm tháng kết hôn. Tuy nhiên, hôn nhân của họ không bao giờ hạnh phúc.

Tiết Nãi Ấn trở thành người chồng bạo lực, luôn ghen tuông và kiểm soát. Những lần bạo hành xảy ra liên tục, thậm chí ông ta đã từng dùng dao tấn công vợ. Lưu An An từng phải đến nhà trú ẩn và báo cảnh sát, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, họ lại quay về với nhau. Tuy nhiên, sự bạo lực của Tiết Nãi Ấn không hề giảm bớt. An đã nhiều lần phải rời xa ông ta, thuê nhà ở nơi khác, nhưng cuối cùng lại quay về Auckland vào tháng 9/2007.

Trước khi bị giết, Lưu An An đã đăng trên mạng xã hội những dòng chia sẻ về mối quan hệ của cô với một người đàn ông đã có gia đình, có thể đây là nguyên nhân khiến Tiết Nãi Ấn phát điên và ra tay giết vợ.

Cái giá của tội ác và bản án nghiệt ngã

Ngày 12/9/2007, Tiết Nãi Ấn đã giết vợ và giấu xác trong cốp xe, rồi tiếp tục hành trình trốn chạy. Hắn đem con gái đến Melbourne rồi tiếp tục bay sang Los Angeles, Mỹ, nơi hắn nghĩ có thể an toàn khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Nhưng hành vi này của Tiết Nãi Ấn không qua được mắt của những người dân nơi hắn trú ngụ.

Sau nửa năm trốn chạy, Tiết Nãi Ấn đã bị phát hiện tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Atlanta. Một nhóm người Hoa, trong đó có một cựu cảnh sát và một người chơi thể thao, đã nhận ra hắn qua những đặc điểm trong ảnh truy nã. Sau một thời gian theo dõi, nhóm này đã cùng nhau khống chế Tiết Nãi Ấn và báo cảnh sát. Hắn bị bắt và trục xuất về New Zealand sau 24 tuần lẩn trốn.

Ngày 20/6/2009, Tiết Nãi Ấn đối mặt với phiên tòa xét xử tội giết vợ và bỏ rơi con gái. Mặc dù hắn không nhận tội và cố gắng biện minh, nhưng mọi chứng cứ và lời khai đều chỉ rõ hành vi tội ác của hắn. Hình ảnh camera ghi lại cảnh hắn bỏ con gái tại ga tàu, và biểu cảm hả hê khi đến Los Angeles, tất cả đều chứng minh rõ ràng sự vô nhân đạo của Tiết Nãi Ấn.

Ngày 10/7/2009, Tiết Nãi Ấn bị tuyên án tù chung thân, với mức án tối thiểu là 12 năm. Trong tù, hắn đã viết cuốn sách tự thuật mang tên "Tôi không phải hung thủ", nhưng không ai tin vào những lời kêu oan của hắn.

Sau vụ án, con gái Tiết Thiên Tầm được bà ngoại chăm sóc, và quyền nuôi dưỡng của cô bé được tòa án trao cho bà. Cuộc sống của cô bé sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng bị bỏ rơi và mất mẹ. Trong khi đó, Tiết Nãi Ấn, dù đã bị kết án, không bao giờ có thể tìm thấy sự an yên cho mình. Mãi mãi trong tù, hắn sẽ phải sống với tội ác mà hắn gây ra.

