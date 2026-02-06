FLC có CEO mới sinh năm 1991 sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất

Chiều 5/2, Tập đoàn FLC công bố quyết định sắp xếp bộ máy điều hành cấp cao, nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị và điều hành trong giai đoạn tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, Tập đoàn FLC bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC.

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT FLC trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trịnh Văn Nam.

Ông Trịnh Văn Nam sinh năm 1991, được giới thiệu là nhân sự có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quản trị và tài chính, đồng thời đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái FLC.

Ông Trịnh Văn Nam hiện là thành viên HĐQT Tập đoàn FLC, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư du thuyền – Sân golf FLC Biscom và đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại nhiều đơn vị thành viên như Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long, Công ty TNHH Một thành viên FLC Land cùng một số đơn vị khác trong hệ thống.

FLC cho biết trong vai trò Tổng giám đốc, ông Trịnh Văn Nam sẽ chịu trách nhiệm điều hành chung hoạt động của Tập đoàn, tập trung vào công tác quản lý, điều phối tổng thể, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Ngoài ông Nam, FLC cũng bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực. Bà Huyền sẽ giữ vai trò nòng cốt trong bộ máy điều hành phụ trách các mảng công việc quan trọng theo sự phân công của HĐQT, bao gồm các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu, công tác phát triển dự án và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh theo chiến lược chung.

Theo FLC, việc bổ nhiệm và điều chỉnh phân công nhiệm vụ lần này nằm trong lộ trình sắp xếp bộ máy điều hành theo hướng chuyên môn hóa, tập trung theo lĩnh vực, phù hợp với quy mô hoạt động của Tập đoàn trong giai đoạn phát triển mới.

Tuần trước, FLC cũng vừa bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng giữ chức Phó tổng giám đốc tập đoàn, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập FLC Biscom - đơn vị quản lý và vận hành hệ thống sân golf FLC.

Ông Phạm Mạnh Thắng sinh năm 1962, là tiến sĩ kinh tế, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị doanh nghiệp. Trước khi gia nhập FLC, ông Thắng có hơn 30 năm công tác tại Vietcombank và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao như Giám đốc chi nhánh, Phó tổng giám đốc.

Sau khi nghỉ hưu theo chế độ tại Vietcombank, tháng 9/2023, ông Thắng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc PGBank. Đến ngày 23/10/2023, ông thôi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc để giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng này cho đến cuối tháng 4/2025.

Những thay đổi về nhân sự cấp cao tại FLC diễn ra trong bối cảnh cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vừa tái xuất thương trường. Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện tại buổi gặp gỡ của Tập đoàn FLC và hãng hàng không Bamboo Airways với Đại sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại cuộc gặp này, ông Quyết xuất hiện với vai trò nhà sáng lập tập đoàn.

Theo bà Trương Thị Thu Hà, Giám đốc nhân sự Tập đoàn FLC, năm 2026 được xác định là giai đoạn bản lề trong chiến lược phát triển của FLC, khi doanh nghiệp đồng thời thực hiện tái cấu trúc tổ chức theo chiều sâu và đẩy nhanh triển khai hàng loạt dự án trọng điểm trên cả nước.

Hiện nay, FLC đang triển khai hơn 50 dự án tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai… với tổng quỹ đất khoảng 10.000ha.

Tác giả: Ngọc Lưu

Nguồn tin: vietnamfinance.vn