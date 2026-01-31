Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tái xuất thương trường: Khối tài sản từng lên tới gần 2 tỷ USD nay còn lại bao nhiêu?

Sau sự xuất hiện của ông Trịnh Văn Quyết, người sáng lập Tập đoàn FLC vào ngày 26/1, dư luận lập tức chú ý trở lại tới khối tài sản còn lại của vị doanh nhân từng đứng đầu một hệ sinh thái bất động sản quy mô lớn.

Theo các thông tin được công bố trước đó, năm 2024, tổng tài sản cá nhân mà ông Trịnh Văn Quyết tích lũy sau hơn 20 năm lập nghiệp ước khoảng 4.800 – 5.000 tỷ đồng (toàn bộ đều đã bị phong tỏa). Trong danh mục tài sản bị kê biên còn có bất động sản tại Khu đô thị Mỹ Đình 2 (Hà Nội), với diện tích hơn 1.200 m2.

Trước đó, năm 2017 được xem là đỉnh cao tài sản của ông Quyết, khi giá trị ước tính lên tới khoảng 58.800 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD. Tuy nhiên, từ năm 2018, cổ phiếu họ FLC lao dốc mạnh, rơi về vùng vài nghìn đồng/cổ phiếu, khiến giá trị tài sản của ông Quyết thu hẹp xuống còn khoảng 2.310 tỷ đồng.

Tuy nhiên hiện nay, toàn bộ cổ phiếu trong hệ sinh thái FLC đã bị hủy tư cách công ty đại chúng và rời sàn. Trong các ngày 17–18/12/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy tư cách công ty đại chúng của hàng loạt doanh nghiệp gồm FLC, FLC Faros, FLC Homes, FLC Stone (AMD), FLC GAB, CFS (KLF) và Nông dược HAI (HAI). Các cổ phiếu này chính thức rời sàn chứng khoán vào ngày 31/12/2025.

Riêng với FLC, tổng khối lượng cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch lên tới hơn 710 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hủy đăng ký khoảng 7.100 tỷ đồng. Một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái là CTCP Chứng khoán BOS (mã ART) cũng đã bị hủy niêm yết bắt buộc, bị đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán, song chưa có quyết định chính thức về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Trong bối cảnh đó, quỹ tài sản bất động sản còn lại được ví như "phần lõi" giá trị của hệ sinh thái FLC do ông Quyết sáng lập, dù chưa có các con số chính xác nhưng vẫn được giới đầu tư đánh giá là sở hữu tiềm năng sinh lời đáng kể.

Nổi bật nhất hiện nay là dự án Hausman Premium Residences tại Khu đô thị FLC Premier Parc, phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội, được ví như “viên ngọc” trong danh mục tài sản của tập đoàn.

Hausman Premium Residences sở hữu vị trí mặt tiền đường Lê Quang Đạo kéo dài, liền kề trục đường 70 mới – hai tuyến giao thông huyết mạch của khu Tây Hà Nội. Lợi thế này càng được củng cố khi tuyến Lê Quang Đạo kéo dài đã chính thức thông xe toàn tuyến.

Đáng chú ý, khu trụ sở bộ, ngành tại Mễ Trì nằm tại vị trí tiếp giáp Đại lộ Thăng Long, đường Cương Kiên và đường Lê Quang Đạo kéo dài. Ước tính trong tương lai, hàng vạn cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người lao động sẽ làm việc tại tuyến đường dài 2,6 km này, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở và cho thuê.

Trên quỹ đất hơn 10.300 m2, dự án cung cấp ra thị trường hơn 400 căn hộ cao cấp, được quy hoạch trong một tòa tháp cao 12 tầng nổi nhưng có tới 3 tầng hầm, bảo đảm mỗi căn hộ có từ 1 - 2 chỗ đỗ ô tô, đây là lợi thế hiếm thấy tại các dự án nội đô, nơi quỹ tầng hầm thường không đủ đáp ứng nhu cầu cư dân.

Với chiều cao 12 tầng, Hausman Premium Residences cũng được đánh giá là dự án hiếm hoi tại khu Tây Hà Nội sở hữu tầm nhìn 100% thoáng rộng, không bị che chắn bởi các cao ốc, giúp các căn hộ đều đón được ánh sáng tự nhiên và không gian mở như biệt thự.

Quỹ tài sản bất động sản còn lại được ví như "phần lõi" giá trị của hệ sinh thái FLC do ông Quyết sáng lập, dù chưa có các con số chính xác nhưng vẫn được giới đầu tư đánh giá là sở hữu tiềm năng sinh lời đáng kể.

Không chỉ tập trung vào một dự án trọng điểm, tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra tháng 11/2025, lãnh đạo FLC cho biết tập đoàn hiện có hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.

Thời gian gần đây, nhiều dự án của FLC đã ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét. Tại Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long (GreenLife Apartment) tại phường Cao Xanh đã cất nóc giữa tháng 12/2025, đủ điều kiện mở bán từ ngày 25/12/2025 và dự kiến bàn giao vào quý III/2026.

Tại miền Trung, dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas với quy mô 433 phòng đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu khai trương trong năm 2026.

Ở Thanh Hóa, FLC đã đề xuất thực hiện Khu đô thị Hoàng Long trên khu đất từng được giao làm Khu công nghiệp FLC Hoàng Long nhưng bị thu hồi do chậm tiến độ. UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao các sở, ngành liên quan xem xét và trả lời doanh nghiệp trước ngày 5/2/2026.

Gia Lai nổi lên như một “điểm sáng” trong quá trình tái khởi động dự án. Công ty con của FLC đã hoàn tất đầy đủ hồ sơ đối với dự án Sân golf Đak Đoa, tổng mức đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng, quy mô 171 ha, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV/2029. Đây là dự án từng được Thủ tướng chấp thuận chủ trương từ tháng 4/2021 nhưng bị đình trệ suốt nhiều năm.

Song song đó, tỉnh Gia Lai cũng đã điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu tổ hợp thương mại – dịch vụ thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tái khởi động. Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Gia Lai, quy mô khoảng 500 ha với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 3.600 tỷ đồng, đang dần được “đánh thức”.

Đầu tháng 12/2025, UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục điều chỉnh và gia hạn thời gian xây dựng dự án FLC Hilltop Gia Lai đến tháng 6/2028, tổng mức đầu tư khoảng 760 tỷ đồng – một dự án từng rơi vào tình trạng thi công dang dở trong nhiều năm.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực cho các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và khả năng thanh khoản cao như FLC Tropical Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Trị, FLC Lavista Sa Đéc, FLC Hilltop Gia Lai… Doanh số mảng bất động sản giai đoạn này được ước tính đạt gần 4.000 tỷ đồng.

Tác giả: Tú An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn