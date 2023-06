Filip Nguyễn gia nhập CLB Công an Hà Nội

CLB Công an Hà Nội thông báo chiêu mộ Filip Nguyễn. Thủ môn sinh năm 1992 được đăng ký thi đấu ở giai đoạn 2 của V-League 2023 với suất danh cho cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam.

Filip Nguyễn gia nhâp CLB Công an Hà Nội sau khi kết thúc hợp đồng trước thời hạn với CLB Slovacko (Czech). Thủ môn Việt kiều ký hợp đồng 3 năm với đội bóng ngành công an. CLB Công an Hà Nội cho biết đội bóng sẽ thuê giáo viên dạy tiếng Việt cho Filip Nguyễn.

Dự kiến, CLB Công an Hà Nội sẽ trả cho Filip Nguyễn mức lương và phí "lót tay" cao gấp nhiều lần những gì anh nhận được tại Cộng hoà Czech. Chính Filip Nguyễn từng thừa nhận với truyền thông châu Âu rằng những gì anh nhận được khi trở lại Việt Nam vượt xa mức lương của mình tại châu Âu.

Filip Nguyễn khoác áo CLB Công an Hà Nội từ giai đoạn hai V-League 2023.

Trước mùa giải 2023, CLB Công an Hà Nội cũng đã cố gắng ký hợp đồng với Filip Nguyễn. Trang chủ Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng đã điền tên Filip Nguyễn. Tuy nhiên thương vụ không được hoàn tất. Thời điểm đó Filip Nguyễn gặp trục trặc trong việc thanh lý hợp đồng với CLB Slovacko.

CLB Công an Hà Nội sẽ có 4 thủ môn. Bên cạnh Filip Nguyễn là Patrik Lê Giang, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Sỹ Huy. Nhiều khả năng người ra đi sẽ là Patrik Lê Giang bởi cầu thủ này chưa có quốc tịch Việt Nam. VPF chỉ cho phép đăng ký một suất cầu thủ Việt kiều với mỗi đội bóng.

Filip Nguyễn có bố là người Việt, mẹ là người CH Czech. Anh trưởng thành từ lò đào tạo CLB Sparta Prague. Filip Nguyễn nổi danh trong màu áo CLB Slovan Liberec và giành danh hiệu thủ môn hay nhất giải vô địch quốc gia mùa 2018/19.

Filip Nguyễn đã được triệu tập lên đội tuyển CH Czech nhưng chưa ra sân trận nào. Vì vậy anh vẫn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Tác giả: VĂN HẢI

Nguồn tin: vtc.vn