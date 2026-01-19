Nếu Iran bỏ giải, World Cup 2026 có thể chao đảo

Không loại trừ khả năng Iran sẽ không dự World Cup 2026.

World Cup 2026 đang được kỳ vọng là ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử, không chỉ bởi quy mô mở rộng lên 48 đội mà còn vì sự trở lại mạnh mẽ của những nền bóng đá giàu bản sắc. Trong bức tranh ấy, Iran - một trong những đại diện ổn định nhất châu Á suốt hơn một thập kỷ, lẽ ra phải là mảnh ghép quen thuộc.

Thế nhưng, khi những căng thẳng bên ngoài sân cỏ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khả năng Iran không thể hiện diện tại giải đấu đang dần trở thành kịch bản mà FIFA buộc phải tính tới. Truyền thông quốc tế đồng loạt nghiêng về khả năng Iran bỏ giải, đồng thời FIFA bắt đầu tính đến phương án tìm đội tuyển thay thế.

World Cup bị xáo trộn nếu Iran không tham dự

Về mặt chuyên môn, sự vắng mặt của Iran sẽ tạo ra một khoảng trống không dễ lấp đầy. Đội bóng Tây Á góp mặt liên tiếp ở 4 kỳ World Cup, luôn mang đến hình ảnh của một tập thể kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ và đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Iran không phải ứng viên vô địch, nhưng họ là kiểu đội bóng khiến mọi bảng đấu trở nên khó thở hơn. Một World Cup thiếu Iran đồng nghĩa với việc mất đi một gam màu quen thuộc của bóng đá châu Á hiện đại.

World Cup 2026 sớm gây tranh cãi từ trước khi khởi tranh.

Hệ lụy đầu tiên nằm ở tính công bằng của giải đấu. Iran giành vé dự World Cup 2026 bằng con đường chuyên môn, thông qua vòng loại châu Á. Nếu suất tham dự ấy bị bỏ trống vì những lý do không thuần túy bóng đá, FIFA sẽ đứng trước bài toán khó là làm thế nào để thay thế một đội đã đủ điều kiện thi đấu mà vẫn giữ được sự công tâm?

Các phương án dự phòng như đôn đội có thứ hạng cao chưa giành vé, hay trao suất cho đội thua play-off, dù hợp lệ về mặt điều lệ, vẫn khó tránh khỏi tranh cãi. Tiếp theo là tác động dây chuyền tới cấu trúc giải đấu.

Iran được xếp vào một bảng đấu cụ thể. Việc thay đổi một đội vào phút chót không chỉ làm xáo trộn sự chuẩn bị của các đội cùng bảng, mà còn ảnh hưởng đến cách phân bổ lịch thi đấu, địa điểm và kế hoạch hậu cần, những yếu tố vốn được tính toán rất sớm cho một kỳ World Cup trải dài trên 3 quốc gia.

Thực tế, Iran sớm có hành động tẩy chay World Cup. Những trở ngại ngoài chuyên môn khiến tương lai của Iran tại World Cup 2026 trở nên bất định. Trước lễ bốc thăm, Iran quyết định không cử đại diện tới sự kiện tại Washington sau khi một số nhân sự bị từ chối cấp thị thực.

Trong bối cảnh đó, FIFA bắt đầu tính tới phương án thay thế nếu Iran không góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo một số nguồn tin, hai cái tên được nhắc tới ở phương án này là UAE và Iraq, những đội bóng đứng gần ngưỡng giành vé dự giải.

Iran đẩy FIFA vào thế khó xử

Về phía FIFA, câu chuyện Iran đặt ra một thử thách uy tín không nhỏ. Trong nhiều năm, cơ quan điều hành bóng đá thế giới luôn khẳng định nguyên tắc tách bạch giữa bóng đá và những yếu tố ngoài chuyên môn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc duy trì nguyên tắc này ngày càng khó khăn khi World Cup được tổ chức tại những trung tâm kinh tế - chính trị lớn.

Cách FIFA xử lý trường hợp Iran sẽ trở thành tiền lệ quan trọng, không chỉ cho World Cup 2026 mà còn cho các giải đấu lớn trong tương lai.

FIFA sẽ khó xử khi giải quyết vấn đề của Iran

Sau cùng, thiệt thòi lớn nhất vẫn thuộc về các cầu thủ Iran. Với nhiều người trong số họ, World Cup có thể là đỉnh cao sự nghiệp, là cơ hội hiếm hoi để bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Nếu giấc mơ ấy bị khép lại không phải vì thất bại trên sân cỏ, đó sẽ là nỗi tiếc nuối kéo dài hơn bất kỳ trận thua nào.

World Cup 2026 được kỳ vọng là lễ hội của bóng đá. Việc Iran có thể bỏ giải - nếu trở thành sự thật, phản ánh sự thật rằng bóng đá hiện tại có thể bị tác động bởi những yếu tố ngoài đường biên. Và đó chính là hệ lụy lớn nhất, không chỉ cho Iran, mà cho cả tinh thần của World Cup.

Có thể thấy, những ồn ào quanh World Cup 2026 cho thấy sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố ngoài chuyên môn. World Cup 2026, thay vì chỉ là lễ hội thể thao, đang đứng trước nguy cơ bị cuốn vào những tranh cãi vượt xa khuôn khổ bóng đá.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn