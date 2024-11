FIFA gây sốc khi loại Ronaldo nhưng giữ Messi ở đề cử The Best 2024

Ronaldo vắng mặt trong danh sách đề cử tại FIFA The Best 2024 - Ảnh: REUTERS

Sáng 29-11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố danh sách đề cử cho các danh hiệu tại giải thưởng FIFA The Best 2024.

Đáng chú ý nhất là danh sách đề cử cho danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2024. Trong 11 cái tên đề cử không có siêu sao Cristiano Ronaldo, nhưng lại có Lionel Messi.

Giải thưởng FIFA The Best 2024 gây tranh cãi khi loại Ronaldo nhưng giữ Messi

Điều này đã gây nên sự tranh cãi cho người hâm mộ của hai tượng đài lớn nhất làng túc cầu đương đại.

Trong năm 2024, Messi đã ghi 23 bàn thắng, có pha 13 kiến tạo chỉ sau 25 lần ra sân, dù bỏ gần nửa mùa giải vì chấn thương. Còn Ronaldo vẫn thường xuyên ghi dấu ấn ở Saudi Arabia và đội tuyển Bồ Đào Nha. Cựu tiền đạo Man United này ra sân 49 trận, ghi được 40 bàn thắng và có 7 kiến tạo.

Danh sách 11 cầu thủ cho danh hiệu FIFA The Best 2024 - Ảnh: FIFA

Tuy nhiên, cả hai đều đang thi đấu tại những giải đấu được xem như “dưỡng già” nên việc Messi có mặt trong danh sách đề cử đã gây ra nhiều tranh cãi. Họ cho rằng nếu có Messi thì cũng nên đề cử Ronaldo.

Trong danh sách vẫn là những cái tên nổi bật ở kỳ Euro 2024 và mùa giải vừa rồi gồm 5 cầu thủ Real Madird là Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Federico Valverde và Toni Kroos (đã giải nghệ).

Đương kim Quả bóng vàng 2024 Rodri, Erling Haaland, Lamine Yamal và Florian Wirtz cũng góp mặt.

Messi vẫn có mặt trong danh sách đề cử FIFA The Best 2024 dù có một năm không quá nổi bật - Ảnh: REUTERS

FIFA The Best tôn vinh những ngôi sao có thành tích xuất sắc trong nguyên năm, trái ngược với giải Quả bóng vàng France Football, được trao theo mùa giải.

Messi là người được vinh danh nhiều nhất với 3 lần vào các năm 2019, 2022 và 2023. Ronaldo và Lewandowski xếp sau với 2 lần.

Năm nay danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc của FIFA The Best vẫn là sự cạnh tranh giữa Rodri và Vinicius, giống như Quả bóng vàng 2024.

