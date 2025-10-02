Một á hậu tại Hải Phòng lĩnh án 18 năm tù vì lừa đảo bán đất nền

TAND TP. Hải Phòng vừa mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1981, trú tại TP. Hải Phòng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Dung là á hậu 2 Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022, lấy nghệ danh là Hà Linh. Dung đồng thời là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD (HD Land), trụ sở tại là phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng.

Theo bản án, Dung và Công ty HD Land không phải là cổ đông góp vốn, không được chủ đầu tư dự án Stars Đức Trí (nay đổi tên thành TNR Stars Chí Linh) và chủ đầu tư dự án Stars Đạm Thủy tại thành phố Đông Triều (cũ), tỉnh Quảng Ninh, ủy quyền huy động vốn để xây dựng dự án. Tuy nhiên, để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Dung đã đưa ra thông tin gian dối với 2 phụ nữ ở TP. Hải Phòng để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, cuối năm 2021, Dung tuyển người phụ nữ 35 tuổi vào làm nhân viên, rồi lợi dụng sự tin tưởng để thuyết phục nộp 2,95 tỷ đồng đặt mua đất nền dự án với giá gốc. Nhằm củng cố niềm tin cho chị này, bị cáo lập giấy giao nhận tiền, cam kết hoàn trả nếu dự án chưa mở bán.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Dung không thực hiện cam kết với người này mà sử dụng toàn bộ tiền chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu cá nhân, trong đó sử dụng 800 triệu đồng để trả nợ; sử dụng hơn 1 tỷ đồng để đặt cọc mua bất động sản tại khu biệt thự Sông Uông, (Uông Bí, Quảng Ninh) và các căn hộ M1506, M1507, M1508 (dự án của Tập đoàn Apec).

Trong quá trình mua các bất động sản trên, Nguyễn Thị Dung không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính theo tiến độ dự án nên bị mất tiền cọc. Còn lại hơn 1,1 tỷ đồng Nguyễn Thị Dung đã chi tiêu cá nhân.

Cùng thủ đoạn, đầu năm 2022, Nguyễn Thị Dung nói dối về việc có thể làm việc trực tiếp, mua đất với giá gốc của chủ đầu tư Dự án TNR Stars Chí Linh và Stars Đạm Thủy. Sau khi dẫn bị hại thứ hai đi xem đất tại 2 dự án này, Nguyễn Thị Dung nói tháng 6/2022 chủ đầu tư chính thức mở bán, chỉ cần nộp 100 triệu đồng/lô đất để đặt cọc giữ chỗ.

Tin tưởng thông tin do Nguyễn Thị Dung đưa ra nên bị hại này đã nhiều lần chuyển, tổng số tiền 2,172 tỷ đồng để nhờ Dung đặt cọc mua 7 lô đất tại dự án TNR Stars Chí Linh và Stars Đạm Thủy.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Dung không liên hệ với chủ đầu tư để đặt cọc mua 7 lô đất như cam kết, mà sử dụng 890 triệu đồng để trả nợ; dùng 1,2 triệu đồng mua quần áo, mỹ phẩm, nạp tiền điện thoại, trả tiền thuê nhà và chi tiêu khác.

Khi các dự án chính thức mở bán, giá đất cao hơn nhiều so với lời hứa của Dung, các bị hại yêu cầu rút lại tiền thì bị cáo chây ỳ, không trả. Sau nhiều lần đòi không thành, họ làm đơn tố cáo.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, TAND TP. Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dung 18 năm tù; đồng thời hoàn trả cho các bị hại hơn 5,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Tác giả: Tuệ Lâm

Nguồn tin: vietnamfinance.vn