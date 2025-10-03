"Đường dây" chuyển hóa tiền lừa đảo thành “tiền sạch” lĩnh án tù

Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1999, ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM) và các đối tượng trú tại Hà Nội là Hạ Thị Thu Hiền (sinh năm 1995, ở xã Đoài Phương), Lê Văn Xuân (sinh năm 1985, ở phường Hoàng Mai), Nguyễn Viết Lãm (sinh năm 1996, ở phường Tây Mỗ), Nguyễn Văn Tốn (sinh năm 1996, ở phường Hà Đông), Quách Việt Tuấn (sinh năm 1996, ở phường Thanh Liệt), Nguyễn Đình Học (sinh năm 1996, ở phường Hà Đông), Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1996, ở xã Dân Hòa) và Nguyễn Đình Hải (sinh năm 1996, ở xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh) cùng bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Liên quan, Ngô Duy Khánh (sinh năm 1998, ở xã Cẩu Ngang, tỉnh Vĩnh Long) và Hà Thị Trang (sinh năm 1994, ở xã Tân Nhựt, TP. HCM) bị xét xử về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Quá trình xét xử làm rõ, tháng 9-2023, Ngô Duy Khánh vào nhóm “Hội việc làm Mỹ Phước 123” trên mạng Facebook làm quen với tài khoản tên Oliver người Campuchia (chưa xác định được). Oliver thuê Khánh mở tài khoản để bán với giá 4 triệu đồng/ 6 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Khánh rủ Hà Thị Trang tham gia.

Từ tháng 9 đến tháng 11-2023, Khánh tự mở 6 tài khoản và tìm được 9 người mở được 32 tài khoản ngân hàng để bán cho Oliver, hưởng lời 13 triệu đồng. Còn Trang mở 6 tài khoản, đưa người khác đi mở 23 tài khoản để chuyển cho Khánh, hưởng lời 8,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tháng 8-2023, bà Lê Thị Ngọc T. (sinh năm 1973, ở Hà Nội) bị một đối tượng giả danh nhân viên của sàn chứng khoán TP. HCM (HOSE) gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo đầu tư trên app BNK để kiếm lợi nhuận. Bà này đã nạp hơn 3,5 tỷ đồng và bị các đối tượng chiếm đoạt. Ngoài ra, còn có 6 bị hại khác cũng bị lôi kéo dụ dỗ đầu tư trên mạng. Tổng cộng có 7 người bị chiếm đoạt hơn 30,1 tỷ đồng.

Cơ quan công an sau đó đã lần theo dấu vết và làm rõ có một số tài khoản do Khánh và Trang thu thập để nhận tiền của các bị hại. Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định, sau khi chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận, rửa tiền của “bên thứ 3” tại Campuchia, chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Kết quả điều tra cho thấy, dòng tiền các đối tượng chiếm đoạt của 7 bị hại trên có chuyển đến nhóm của Trần Thị Linh (sinh năm 1993, ở Hà Nội) để “rửa”.

Phương thức rửa tiền của Linh là cung cấp các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam (trong đó có 3 tài khoản do Khánh, Trang bán cho Oliver) để các đối tượng lừa đảo chuyển tiền chiếm đoạt. Nhóm của Linh tiếp tục chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau để tránh bị truy vết, rồi cuối cùng chuyển tiền để mua tiền điện tử USDT của các nhóm ở Việt Nam.

Bằng cách này, nhóm của Linh đã chuyển hơn 19,2 tỷ đồng đến tài khoản của các bị cáo Lê Văn Xuân, nhóm của Nguyễn Văn Tốn, Nguyễn Viết Lãm, Nguyễn Thị Thanh Huyền - các đầu mối để gom mua tiền điện tử số lượng lớn.

Cáo buộc thể hiện, Xuân, Tốn, Lãm và Huyền cùng nhóm của mình chuyên kinh doanh tiền điện tử USDT tại Việt Nam, có khách hàng ở cả trong và ngoài nước. Hình thức liên hệ chủ yếu với khách hàng là qua các tài khoản mạng xã hội như Zalo, Telegram, thực hiện giao dịch tiền VND thông qua các tài khoản ngân hàng do thuê, mua của người khác và sử dụng ví điện tử để chuyển, nhận USDT với nhau.

Từ ngày 25-10-2023 đến 24-1-2024, các bị cáo nhiều lần rửa tiền bằng hình thức bán USDT cho nhóm của Trần Thị Linh… Trong đó, Lê Văn Xuân bắt đầu mua bán tiền điện tử USDT với hình thức giao dịch tự do và không đăng ký công ty từ năm 2022.

Trong khoảng thời gian trên, Xuân rửa hơn 2,17 tỷ đồng từ nguồn tiền các đối tượng chiếm đoạt, hưởng lời hơn 860 triệu đồng. Tương tự, Nguyễn Thị Thanh Huyền bắt đầu mua bán USDT tự do với khách lẻ và không đăng ký công ty từ cuối năm 2021. Huyền thuê Hạ Thị Thu Hiền làm kế toán với mức lương 7 triệu đồng/tháng và đã rửa hơn 7,9 tỷ đồng, hưởng lời hơn 1,7 tỷ đồng.

Còn nhóm của Lãm tham gia rửa tiền hơn 6,9 tỷ đồng, hưởng lời hơn 2,8 tỷ đồng. Nhóm của Tốn rửa 1,23 tỷ đồng, hưởng lời hơn 244 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” đối với các đối tượng lừa đảo và hành vi của Linh cùng các đối tượng liên quan khác để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo đều nhận thức được nguồn tiền chuyển đến để mua USDT là tiền vi phạm pháp luật, nhưng do hám lời nên vẫn cố ý thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Trần Thị Linh. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Rửa tiền” và “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Huyền 8 năm tù, Nguyễn Viết Lãm 7 năm 6 tháng tù; Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Tốn cùng mức án 7 năm tù. Các bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ đến 5 năm tù.

Tác giả: Lâm Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn