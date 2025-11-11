Ecuador chuyển 300 tù nhân nguy hiểm đến nhà tù an ninh tối đa sau cuộc bạo loạn

Hình ảnh do Tổng thống Ecuador đăng tải trên mạng xã hội X.

Tổng thống Daniel Noboa ngày 10/11 (giờ địa phương) nhấn mạnh đây là một phần trong chiến lược của ông để giảm thiểu sự kiểm soát của các băng đảng tội phạm đang hoạt động mạnh mẽ trong các nhà tù quá tải của quốc gia này. “300 tù nhân nguy hiểm nhất đầu tiên đã được chuyển đến nhà tù Encuentro”, ông Noboa chia sẻ trên X, kèm theo những hình ảnh các tù nhân ngồi trên sàn, mặc đồng phục màu cam, đầu cạo trọc, và xung quanh là lính canh.

Trong bài đăng của mình, Tổng thống Noboa nhấn mạnh rằng các băng đảng tội phạm muốn thách thức chính quyền Ecuador và thực hiện chiến dịch của chúng. “Hôm nay, Ecuador đã đáp trả bằng hành động”, ông nói thêm. Một trong những bức ảnh được ông Noboa chia sẻ cho thấy cựu Phó Tổng thống Jorge Glas trong nhà tù mới.

Nhà tù Encuentro mới được xây dựng với sức chứa hơn 700 người và là một phần trong những nỗ lực của Ecuador nhằm giải quyết tình trạng quá tải tại các cơ sở giam giữ ở nước này. Theo thông tin từ cơ quan quản lý nhà tù quốc gia SNAI, hiện nay hệ thống nhà tù của Ecuador đang hoạt động vượt quá công suất 30%, nhiều nhà tù trở thành nơi ẩn náu của các băng đảng tội phạm.

Cuộc bạo loạn xảy ra tại nhà tù Machala hôm 9/11, khiến ít nhất 31 tù nhân thiệt mạng là cuộc đụng độ giữa các băng đảng Los Lobos và Sao Box. Sao Box, một nhóm ly khai của Los Lobos, đã tranh giành quyền kiểm soát nhà tù với nhóm đối thủ, dẫn đến một cuộc bạo loạn đẫm máu. Chính quyền Ecuador cho biết, 27 nạn nhân đã bị siết cổ đến chết và nhiều người khác bị thương.

Đây được xem là một nỗ lực của chính quyền Ecuador trong ổn định tình hình tại các nhà tù

Chính quyền Ecuador đã thực hiện nhiều chiến dịch kiểm soát nhà tù trong thời gian qua, với mục tiêu thu giữ vũ khí, đạn dược, và các vật phẩm bị cấm khác, như điện thoại di động và vật nuôi như gà chọi hay thậm chí là lợn. Các chiến dịch này được xem là một phần trong nỗ lực nhằm giảm bớt ảnh hưởng của các băng đảng tội phạm đang thống trị trong hệ thống nhà tù và tạo ra một môi trường an toàn hơn cho những người bị giam giữ.

Với việc mở rộng các cơ sở an ninh tối đa và thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn đối với các tù nhân nguy hiểm, chính quyền Ecuador hy vọng có thể đối phó hiệu quả hơn với tình trạng tội phạm bạo lực đang hoành hành trong hệ thống nhà tù của đất nước.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân