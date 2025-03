Đường lún như 'luống khoai' ở thành phố Vinh, vừa chạy xe vừa run

Tuyến đường 35m ở thành phố Vinh hằn lún vệt bánh xe kéo dài - Ảnh: Doãn Hòa

Dự án đường Vạn Xuân (còn gọi là đường 35m) nối quốc lộ 46 với đường ven sông Lam có chiều dài hơn 8km đi qua 4 phường, xã Hưng Hòa, Hưng Lộc, Nghi Đức và Nghi Ân của thành phố Vinh. Dự án có tổng mức đầu tư là 62,7 tỉ đồng, do UBND thành phố Vinh làm chủ đầu tư.

Một phụ nữ đi xe máy ngã xuống ngay trước bánh xe do đường sụt lún

Do khó khăn về nguồn vốn nên dự án được phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1 rộng 15m được triển khai thi công vào năm 2016 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2018.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây tuyến đường này xuất hiện tình trạng sụt lún, hư hỏng, gây mất an toàn giao thông.

Người đi xe máy gặp khó khăn khi chạy qua các đoạn đường lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông - Ảnh: Doãn Hòa

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 12-3, trên tuyến đường hiện có nhiều đoạn bị lún sâu, lớp nhựa đường bong tróc, tạo thành những ụ cao như "luống khoai" khiến xe cộ lưu thông qua lại gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, đoạn qua địa bàn xã Nghi Đức và xã Hưng Lộc xuất hiện nhiều điểm lòng đường lún sâu 5-10cm, tạo thành các rãnh gồ ghề. Một số điểm bị xói lở, bong tróc lớp nhựa đường, gây khó khăn cho xe cộ.

Người dân địa phương cho biết vài năm trở lại đây, thành phố Vinh triển khai một số dự án xây dựng phía đông thành phố nên lượng phương tiện đi lại trên tuyến tăng.

Ngoài xe tải chở vật liệu xây dựng còn có xe đầu kéo, xe khách ngoại tỉnh cũng hoạt động rất nhiều, làm mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng.

Một người phụ nữ chạy xe máy ngã xuống đường khi đi vào đoạn đường lún - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

"Vào những hôm trời mưa, người đi xe máy chạy qua đoạn đường có vệt hằn lún sâu bị ngã, bánh xe đi cắt qua các ụ nhựa đường trồi lên rất dễ mất lái", anh Nguyễn Văn Quân - 35 tuổi, người dân phường Hưng Lộc, thành phố Vinh - cho hay.

Theo lãnh đạo UBND phường Nghi Đức, năm 2024 phường đã phải gửi văn bản kiến nghị UBND, Công an thành phố Vinh tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện có tải trọng lớn lưu thông để đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng.

UBND phường Nghi Đức cũng đề xuất cắm biển hạn chế tải trọng trên tuyến đường này và một số tuyến lân cận.

Nhiều điểm lún trên đường 35m sâu 10cm - Ảnh: Doãn Hòa

Ông Nguyễn Ngọc Phong - giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vinh - cho biết: Vừa qua ban đã cùng với các phòng ban chuyên môn khảo sát và đề xuất hai phương án với đường 35m: phương án 1 là đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường theo đúng quy hoạch; phương án thứ 2 là nâng cấp, sửa chữa những vị trí bị hư hỏng, xuống cấp.

Thành phố đang xem xét các nguồn vốn để quyết định phương án phù hợp, phấn đấu thi công trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ