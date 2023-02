Kinh hoàng khoảnh khắc tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ đổ sập trong trận động đất

New York Post mới đây đăng tải đoạn video, ghi lại vào ban ngày tại thành phố Sanliurfa ở Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy một tòa nhà 7 tầng đổ sập do chấn động mạnh, sau trận động đất độ lớn 7,8 vào sáng 6/2.

Trong đoạn video, ban đầu mọi người đang tò mò nhìn chằm chằm vào tòa nhà màu đỏ và vàng khi nó bắt đầu rung chuyển. Một lúc sau, toàn bộ tòa nhà sụp đổ, các mảnh vỡ bay ra xa và những đám mây bụi dày đặc xuất hiện, khiến những người chứng kiến ​​phải bỏ chạy.

Khoảnh khắc tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ đổ sập trong trận động đất.



Trận động đất độ lớn 7,8 xảy ra lúc 4h17 sáng 6/2 (giờ địa phương), ở độ sâu khoảng 18km gần thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 60km. Đây được xem là trận động đất tồi tệ nhất tấn công Thổ Nhĩ Kỳ trong thế kỷ này đã làm rung chuyển nhiều vùng của đất nước.

Với nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát, con số thiệt hại về người có thể sẽ tăng lên. Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết số người chết có 20% khả năng vượt quá 10.000 người.

Theo số liệu cập nhật tính tới 10h sáng 7/2 (giờ Việt Nam) do hãng tin AFP công bố, số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 4.300 người, trong khi gần 14.500 người bị thương và 5.600 ngôi nhà bị phá hủy.

Clip: Tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ đổ sập trong trận động đất kinh hoàng. (Nguồn: New York Post)

Your browser does not support the video tag.



Tác giả: Quốc Tiệp (lược dịch)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn