Dùng tay không bắt trăn khổng lồ, người đàn ông bị siết tử vong

Một người đàn ông trưởng thành đã tử vong sau khi bị trăn siết cổ ở Pulau Gebe, Trung Halmahera, Indonesia, vào hôm 29/3.

Trong clip, người đàn ông thường được gọi là Fakir đang tìm cách bắt một con trăn ở bên hông nhà vào khoảng 22h.

Người dân cho biết, khi người đàn ông này cố gắng bắt con vật khổng lồ, nó đã quấn quanh cổ anh ta và siết chặt. Do lực siết quá mạnh, người đàn ông đã tử vong.

Người đàn ông bị trăn siết cổ.

Không rõ tình trạng của con trăn trong sự việc này. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng tại Indonesia.

Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích những người đứng quay clip mà không giúp đỡ nạn nhân. Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng con trăn có kích thước lớn nên phải ai cũng có đủ dũng cảm để giải cứu người trong tình huống này.

Được biết, con trăn trong clip là một cá thể trăn gấm, còn có tên gọi trăn mắt lưới, tên khoa học Malayopython reticulatus. Đây là loài bò sát dài nhất thế giới hiện nay, với chiều dài trung bình hơn 6m, có những cá thể đạt chiều dài lên đến 9 hoặc 10m.

Giống các loài trăn khác, trăn gấm không có nọc độc và giết chết con mồi bằng cách cuốn thân quanh con mồi rồi siết chặt cho đến chết. Dù không có nọc độc, những vết cắn của trăn gấm gây chảy máu nhiều và có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng vì miệng của loài trăn này có chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm.

