Đứng quay clip, nam thanh niên trượt chân rơi xuống dòng thác

Theo cảnh sát, Sharath, 23 tuổi, đã trượt chân và rơi xuống từ một tảng đá khi đang quan sát thác nước Arasinagundi ở Karnataka's, huyện Udupi, Ấn Độ. Thanh niên này được cho là đã bị dòng chảy của sông Sowparnika cuốn đi và được thông báo là mất tích.

Được biết, nạn nhân đến thác nước cùng với một người bạn. Sharath đứng trên một tảng đá và bạn của anh đã quay lại clip. Tuy nhiên, nam thanh niên này vô tình bị trượt chân ngã xuống sông và bị dòng nước lớn cuốn đi.

Theo báo cáo, cả hai đang quay clip để đăng tải lên Instagram. Vụ việc xảy ra vào ngày 23/7, trong bối cảnh mưa lớn đang xảy ra.

Chuyên gia lặn Eshwar Malpe, nhân viên từ sở cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp và cảnh sát đang tiến hành chiến dịch giải cứu.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn