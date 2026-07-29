Bốc đầu xe máy đăng TikTok, thiếu niên 16 tuổi bị phát hiện sử dụng xe trộm cắp

Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Văn Bảo (trú tại thôn Phúc Trung, xã Phúc Trạch) cùng tang vật vụ án. (Ảnh: CA xã Phúc Trạch)

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) phát hiện một video đăng tải trên TikTok ghi lại cảnh 1 thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi bốc đầu xe khi tham gia giao thông.

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Video "bốc đầu" xe máy được đăng tải trên mạng xã hội Tiktok. (Nguồn CACC)

Tiến hành xác minh, Công an xã Phúc Trạch xác định người điều khiển xe là Nguyễn Thành Đạt (SN 2010, trú tại thôn Phúc Lộc, xã Phúc Trạch). Tại cơ quan Công an, Đạt thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Qua đấu tranh, làm rõ, Công an xã Phúc Trạch xác định chiếc xe máy mà Đạt sử dụng là tài sản do trộm cắp mà có. Theo đó, Nguyễn Thành Đạt cùng Nguyễn Văn Bảo (SN 2010, trú tại thôn Phúc Trung, xã Phúc Trạch) đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe tại xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An.

Công an xã Phúc Trạch sau đó đã phối hợp với Công an xã Đức Châu bàn giao các đối tượng và phương tiện để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã Phúc Trạch khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng hoặc cất giữ phương tiện không rõ nguồn gốc; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, không thực hiện các hành vi bốc đầu, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép và đội mũ bảo hiểm khi điều khiển, ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Phượng Vũ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn