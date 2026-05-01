Phát hiện nhiều trường hợp tiền ung thư qua nội soi tại Bệnh viện Hoàn mỹ Vinh

Phát hiện bệnh sớm từ những triệu chứng mơ hồ

Thực tế tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh cho thấy, không ít bệnh lý nguy hiểm khởi phát âm thầm nên rất dễ bị bỏ qua, nếu người bệnh không chủ động kiểm tra.

Điển hình là trường hợp người bệnh Đ.T (50 tuổi, phường Vinh Phú, Nghệ An) đến bệnh viện khám với biểu hiện ợ hơi kéo dài. Qua nội soi, bác sĩ phát hiện bất thường ở niêm mạc thực quản. Để khảo sát chuyên sâu hơn, các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật nội soi dải ánh sáng hẹp (NBI – Narrow Band Imaging) trên hệ thống Pentax Inspira 8020 hiện đại. Không nằm ngoài dự đoán, niêm mạc thực quản của người bệnh được ghi nhận có các biến đổi vi mạch, định hướng tổn thương tân sinh giai đoạn sớm. Kết quả giải phẫu bệnh xác định tình trạng loạn sản độ cao - giai đoạn tiền ung thư, có nguy cơ tiến triển thành ung thư xâm lấn, nếu không được can thiệp kịp thời.

Một trường hợp khác, anh C.X.Q (40 tuổi, phường Thành Vinh, Nghệ An) được phát hiện có 2 polyp đại tràng kích thước lớn đến 2 cm - 3 cm và bề mặt không đều, trong quá trình khám sức khỏe định kỳ. Đây là những dấu hiệu nguy cơ tiến triển thành ung thư. Nhưng điều đáng nói là trước đó người bệnh hoàn toàn không có bất kỳ một triệu chứng nào.

Là người trực tiếp thực hiện nội soi, BS.CKI Nguyễn Văn Hóa chia sẻ: “Trên thực tế, chúng tôi nhận thấy nhiều trường hợp polyp hoặc tổn thương tiền ung thư được phát hiện thông qua sàng lọc, khi người bệnh chưa xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Việc phát hiện sớm kết hợp với can thiệp kịp thời đóng vai trò quyết định trong kiểm soát tiến triển bệnh, góp phần giảm tối đa nguy cơ biến chứng nghiêm trọng về sau.”

Từ hai trường hợp nêu trên có thể thấy rằng, thời điểm phát hiện bệnh không phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiện diện của triệu chứng, mà chủ yếu dựa vào mức độ chủ động tham gia tầm soát của người bệnh, bác sĩ Nguyễn Văn Hóa cho biết thêm.

Ung thư đường tiêu hóa thường diễn tiến âm thầm, với các biểu hiện không đặc hiệu hoặc thậm chí không có triệu chứng ở giai đoạn sớm. Trong đó, nội soi tiêu hóa được xem là tiêu chuẩn vàng. Nếu được thực hiện đúng thời điểm, chỉ qua nội soi có thể giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư, giúp cải thiện đáng kể tiên lượng bệnh.

Trên cơ sở này, các bác sĩ khuyến nghị người dân nên chủ động tầm soát định kỳ, đặc biệt đối với nhóm người từ 40 tuổi trở lên hoặc có các yếu tố nguy cơ như: hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, viêm dạ dày mạn tính, nhiễm HP hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư đường tiêu hóa. Ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng, việc kiểm tra định kỳ vẫn là giải pháp cần thiết và hiệu quả nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Củng cố giá trị nền tảng, nâng cao chất lượng điều trị

Bên cạnh năng lực chuyên môn, hệ thống thiết bị đóng vai trò quan trọng trong vệc nâng cao hiệu quả chẩn đoán.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, hệ thống nội soi Pentax EPK-i8020 tích hợp các công nghệ tiên tiến như công nghệ ánh sáng hẹp (NBI - Narrow Band Imaging) và chế độ Optical Enhancement (OE - Optical Enhancement) giúp làm rõ cấu trúc vi mạch và bề mặt niêm mạc. Nhờ đó, nhiều tổn thương nhỏ ở thực quản, dạ dày và đại trực tràng được phát hiện sớm, ngay cả khi chưa có biểu hiện lâm sàng.

Đặc biệt, các polyp đại tràng có thể được phát hiện và xử lý ngay trong quá trình nội soi, giúp giảm nguy cơ tiến triển thành ung thư, hạn chế số lần can thiệp và các biến chứng liên quan; đồng thời mang lại sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh.

Bên cạnh đó, những tiến bộ trong kỹ thuật nội soi gây mê đã nâng cao đáng kể mức độ an toàn và trải nghiệm của người bệnh, giúp quá trình thực hiện diễn ra nhẹ nhàng, nhanh chóng và ít khó chịu hơn. Người bệnh hồi phục sớm sau thủ thuật, giảm thiểu các ảnh hưởng không mong muốn. Điều này góp phần tháo gỡ rào cản tâm lý, khuyến khích người dân chủ động tiếp cận và duy trì tầm soát định kỳ.

Song song với việc đầu tư công nghệ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh còn triển khai quy trình chuyên môn khép kín, được chuẩn hóa đồng bộ từ thăm khám, nội soi đến sinh thiết và trả kết quả, góp phần rút ngắn thời gian chẩn đoán và nâng cao hiệu quả điều trị.

Đây cũng là minh chứng cho định hướng đầu tư bài bản của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ trong việc phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và trang thiết bị, hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn và tối ưu hóa trải nghiệm người bệnh.

Bước tiến trên hành trình chinh phục chuẩn mực y tế quốc tế Năm 2025, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh đã đón đoàn thẩm định của ACHSI - một trong những bộ tiêu chuẩn uy tín quốc tế nhằm đánh giá toàn diện hoạt động bệnh viện. Việc hoàn thành thẩm định là bước tiến quan trọng trong chuẩn hóa quy trình theo các tiêu chí an toàn người bệnh, chất lượng dịch vụ, cải tiến liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm. Đây không chỉ là sự ghi nhận về năng lực chuyên môn mà còn phản ánh định hướng phát triển bài bản, chuyên nghiệp của bệnh viện. Trên nền tảng đó, bệnh viện tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực đội ngũ và hoàn thiện quy trình vận hành theo chuẩn mực quốc tế. Sự kết hợp giữa công nghệ, con người và quản trị chất lượng đang từng bước giúp bệnh viện tiệm cận các chuẩn mực y tế tiên tiến, mang đến dịch vụ khám chữa bệnh an toàn, hiệu quả và không ngừng nâng cao trải nghiệm cho người bệnh ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Thọ Nguyễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn