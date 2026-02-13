Bệnh viện Hoàn mỹ Vinh cấp cứu thành công ca dị vật nguy hiểm đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ

Theo người nhà, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, trong lúc vui chơi, bé cầm chìa khóa và vô tình nuốt phải. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện để cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Hồi sức Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và chỉ định chụp X-quang để xác định vị trí dị vật nghi nằm trong dạ dày. Người bệnh được hội chẩn cấp và chỉ định nội soi dạ dày gắp dị vật.

Các bác sỹ tại bệnh viện Hoàn mỹ Vinh cấp cứu cho người bệnh

Ca nội soi được thực hiện với sự phối hợp của ekip gồm bác sĩ cấp cứu, bác sĩ gây mê hồi sức và bác sĩ nội soi tiêu hóa. Dị vật được lấy ra thành công là một chiếc chìa khóa dài khoảng 4cm, có một đầu nhọn. Sau thủ thuật, trẻ tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Theo BSCKI Trần Thị Bích Lan - Phó Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh:

““Nếu chậm trễ hơn, dị vật có thể di chuyển sâu xuống dạ dày hoặc ruột. Với những vật kim loại cứng và có cạnh như chìa khóa, nguy cơ gây trầy xước niêm mạc, chảy máu, thậm chí thủng dạ dày hoặc thủng ruột là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, trẻ có thể đối mặt với biến chứng viêm phúc mạc nguy hiểm, việc điều trị sẽ phức tạp và nặng nề hơn rất nhiều.”

Chiếc chìa khóa được lấy ra ngoài

Trường hợp trên là lời cảnh báo dành cho các bậc phụ huynh. Dị vật đường tiêu hóa là tai nạn hay gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt nguy hiểm khi trẻ nuốt phải các vật sắc nhọn như chìa khóa, ốc vít… hoặc các vật chứa hóa chất như pin đồng hồ…

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh đã tiếp nhận và xử trí thành công nhiều trường hợp dị vật thực quản, dạ dày và đại tràng, sẵn sàng cấp cứu kịp thời để bảo vệ an toàn cho người bệnh.

Thời điểm nghỉ Tết, khi trẻ có nhiều thời gian vui chơi tại nhà, nguy cơ tai nạn sinh hoạt gia tăng nếu thiếu sự giám sát của người lớn. Từ thực tế ghi nhận tại cơ sở y tế, có thể thấy chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm khó lường. Các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh cần chủ động kiểm soát môi trường sinh hoạt của trẻ, không để các vật nhỏ, sắc nhọn trong tầm tay; đồng thời nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tác giả: HH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn