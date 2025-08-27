Dùng cần cẩu 100 tấn "giải cứu" cây đa trăm năm tuổi bị bão quật ngã tại Nghệ An

XEM VIDEO CLIP: Cần cẩu trăm tấn nỗ lực dựng lại cây đa Làng Sen

Cây đa đền Làng Sen.

"Giải cứu" cây đa trăm năm tuổi bị bão quật đổ

Sau 2 ngày bão số 5 Kajiki đổ bộ và hoành hành trên đất liền Nghệ An đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, trong đó có cả các cây xanh ở thành phố Vinh cũ và huyện Nam Đàn; Hưng Nguyên cũ bị bão quật đổ rất nhiều.

Đáng chú ý, có 2 cây đa ở sân vận động và đền Làng Sen, xã Kim Liên có niên đại hàng trăm năm tuổi bị bão quật đổ, khiến rất nhiều người dân ở địa phương xót xa, tiếc nuối.

Vị trí 2 cây đa cổ thụ nằm khá gần nhau, khoảng cách chừng 50m, một cây đổ xuống đường nhựa và một cây ngã trong sân vận động.

Đoàn công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đến kiểm tra 2 cây đa cổ thụ bị bão quật đổ. Ảnh: Quốc Huy

Trưa ngày 26/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các cấp nhanh chóng tìm phương án giải cứu cây đa cổ thụ và sớm thông đường giao thông phục vụ người dân đi lại.

Cây đa ở đền Làng Sen sau khi cắt tỉa phần ngọn, chính quyền địa phương đã huy động cần cẩu hạng nặng loại 100 tấn và sự hỗ trợ của máy đào để mở rộng hố cây, tạo đà để dựng lại cây đa cổ thụ nay đúng vào vị trí ban đầu.

Cây đa ở sân vận động sau khi đã được cắt bỏ phần thân phụ chuẩn bị dựng lại. Ảnh: Phú Sơn

Anh Đinh Hữu Sơn cán bộ kỹ thuật Công ty Trách nhiệm Hữu hạn cơ giới Phú Sơn trực tiếp chỉ đạo khắc phục trồng lại cây đa cho biết, để cứu 2 cây đa ở đền Làng Sen và sân vận động cần có đội thợ chuyên chăm sóc cây xanh, cắt tỉa bỏ cành phụ và giữ lấy thân chính. Đồng thời dùng thêm các nghiệp vụ chăm sóc cây cảnh riêng.

Cần cẩu chuẩn bị dựng lại thân cây đa ở đền Làng Sen hàng trăm năm tuổi. Ảnh: Văn Hùng

"Để trồng lại được cây đa cần phải dùng cần cẩu 100 tấn, máy xúc đào công suất 55W và hàng chục công nhân cây xanh hỗ trợ. Sau khi cây cắt tỉa cành phụ, thân cây và bầu đất còn khoảng 30 tấn mỗi cây" - anh Sơn chia sẻ.

Cây đa cổ thụ đã được cần cẩu dựng lên và đang dùng máy xúc hỗ trợ tấp đất, chằng chéo để chăm sóc trở lại. Ảnh: Văn Hùng

Ông Nguyễn Văn Hùng một giáo viên dạy môn lịch Sử (Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 2, Nghệ An), nhà ở gần 2 cây đa qua cho biết, cây đa ở đền Làng Sen có niên đại hơn 200 năm tuổi đã vừa bị đổ ngã do bão số 5 gây ra.

"Cây đa là minh chứng gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của nhân dân Làng Sen và xã Kim Liên nói chung. Đây là cây đa của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 2 lần về thăm quê ngắn ngủi, Bác Hồ đã 2 lần ghé thăm và nói chuyện với bà con nhân dân, cán bộ ở tại đây" - ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Cây đa nằm trong khuôn viên của đền Làng Sen đổ sập bờ rào sẽ được tu sửa trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Văn Hùng

Được biết, cơn bão số 5 đi qua đã khiến cho địa phương Kim Liên có hàng chục cây cổ thụ khác cũng bị quật ngã đang được chính quyền địa phương và các lực lượng cùng tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Nghệ An thiệt hại gần 1.400 tỷ đồng do bão số 5 Để ứng phó bão số 5, Nghệ An đã tổ chức di dân trước khi bão đổ bộ, đến 12 giờ ngày 25/8/2025, đã tổ chức di dời: 4.245 hộ/14.135 khẩu đến nơi an toàn tránh trú bão. Trong đó, các xã, phường ven biển đã tiến hành di dời 2.674 hộ/9.513 khẩu. Các lực lượng quân sự, công an và lực lượng khác trên địa bàn đã cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân. Sau bão, Nghệ An có 4.638 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Có 8 nhà bị sập hoàn toàn: 1 nhà kiên cố, 3 nhà thiếu kiên cố, 3 nhà bán kiên cố, 1 nhà đơn sơ). Trong đó, 241 nhà thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo. Nhà bị ngập nước: 776 nhà; nhà bị di dời khẩn cấp: 1.581 nhà. Thiệt hại về cơ sở giáo dục gồm 83 điểm trường; Cơ sơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng 9 điểm; Diện tích lúa bị thiệt hại: 27.833,4 ha; Diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại: 6.604,8 ha. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu sau bão số 5 Kajiki gây ra trên địa bàn Nghệ An khoảng 1.393,0 tỷ đồng.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn