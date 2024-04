Đua vào lớp 10 công lập: Trường tỉnh mà hơn 50% thí sinh sẽ phải 'rớt'

Học sinh TP.HCM "rớt" lớp 10 công lập vì nhiều lý do Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, năm học 2023-2024, TP.HCM dự kiến có khoảng 116.296 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 trường THPT công lập không vượt quá 70% số học sinh tốt nghiệp THCS. Như vậy, hơn 30.000 học sinh sẽ không có chỗ học trong trường công lập. Cũng theo sở, việc trúng tuyển vào lớp 10 công lập không chỉ phụ thuộc vào lực học của học sinh mà còn phụ thuộc vào việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 phải có sự tương đồng giữa năng lực học tập và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10. Ví dụ học sinh có học lực khá mà đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT tốp đầu thì khả năng đậu không cao. Do đó, sở lưu ý các phụ huynh và học sinh cần cân nhắc khi chọn nguyện vọng. "Hằng năm, TP.HCM đều có một số học sinh khá giỏi nhưng rớt cả ba nguyện vọng vì đăng ký vào trường THPT có điểm chuẩn cao hơn lực học của mình. Có em đi luyện thi rất nhiều nơi với mong muốn cải thiện điểm số, đăng ký vào trường THPT có điểm chuẩn cao cũng vì lý do này" - một cán bộ sở cho biết.