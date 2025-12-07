Đà Nẵng chi trả hơn 3.000 tỉ đồng cho cán bộ nghỉ việc sau sáp nhập

Ngày 7-12, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho hay, Ban Tổ chức Thành ủy đã có báo cáo kết quả 6 tháng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Tính đến nay, Đà Nẵng phê duyệt nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc cho 2.968 trường hợp

Theo báo cáo, về giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178/2024, Nghị định 67/2025 của Chính phủ, tính đến nay, Đà Nẵng đã phê duyệt nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đối với 2.968 trường hợp. Trong đó, 2.967 cán bộ được chi trả tổng kinh phí hơn 3.000 tỉ đồng.

Đà Nẵng đã hoàn thành việc chi trả chính sách chế độ đúng thời gian quy định.

Về tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đối với 36 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức; phê duyệt dự toán và bổ sung kinh phí cho UBND các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế (đợt 1) đối với 74 trường hợp viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố với tổng số tiền là hơn 37,6 tỉ đồng.

Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục giải quyết tinh giản biên chế đảm bảo theo quy định.

Về giải quyết nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Đà Nẵng đã phê duyệt nghỉ việc cho 2.037 trường hợp. Thời gian tới, TP tiếp tục giải quyết nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã có nguyện vọng nghỉ việc theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã cho chủ trương để Đảng ủy UBND TP chỉ đạo UBND TP ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cấp, ngành.

Để đảm bảo xe ô tô cho các xã, phường chưa được bố trí xe phục vụ công tác chung khi sắp xếp chính quyền hai cấp, UBND TP đã xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Đảng ủy UBND TP thống nhất chủ trương trang bị 19 xe ô tô cho 19 xã, phường.

Đến nay, UBND TP đã phê duyệt bổ sung kinh phí mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung cho các địa phương, đơn vị (19 xã và 3 sở) với tổng kinh phí hơn 30 tỉ đồng.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động