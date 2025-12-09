Tai nạn 13 người thương vong ở Đà Nẵng: Cô dâu, chú rể cùng người nhà gặp nạn sau đám cưới

Sáng 9-12, đại diện Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và lãnh đạo phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) đã đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng).

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và lãnh đạo UBND phường Tam Kỳ thăm hỏi, động viên các nạn nhân

Tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, nhiều nạn nhân đang được điều trị trong tình trạng bị thương nặng, một số người bị thương phần mềm có thể nói chuyện được.

Theo báo cáo của bệnh viện, có 9 bệnh nhân trong vụ tai nạn được đưa vào cấp cứu, trong đó có một người bị thương nhẹ, 8 người bị thương nặng, trong đó có 1 người tử vong ở bệnh viện.

Theo người trong cuộc kể lại, toàn bộ người đi trên xe là người thân trong gia đình. Cuối tuần trước, sau khi tổ chức đám cưới nhà gái quê ở Ninh Bình, cả nhà gồm 13 người đi xe ô tô vào tỉnh Lâm Đồng để tổ chức đám cưới ở quê chú rể. Chiều hôm qua, sau đám cưới cả nhà quay lại quê, trong đó có cả chú rể và cô dâu.

Cô dâu Vũ Thị Đông và chú rể (ở bệnh cạnh) bị thương đang được điều trị

Rạng sáng 9-12, khi mọi người đang thiu thiu ngủ thì tai nạn xảy ra.

Người bác của cô dâu cho biết khi tai nạn xảy ra, ông đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, khi tỉnh dậy mới biết mình bị tai nạn. Ông cho biết đi trên xe có vợ mình nhưng không rõ vợ ông bị thương nặng hay không.

Chú rể Hoàng Văn Trung (SN 2002, quê tỉnh Lâm Đồng) và cô dâu Vũ Thị Đông (SN 2002, quê Ninh Bình) cho biết họ ngồi ở hàng ghế giữa, khi tai nạn xảy ra đang ngủ nên không hề biết gì.

Theo các nạn nhân, người điều khiển xe khách 16 chỗ cũng là người thân của cô dâu. Anh này chạy xe dịch vụ ở quê.

Bác sĩ khám cho một nạn nhân trong vụ tai nạn

Đến sáng 9-12, lực lượng chức năng vẫn đang liên hệ với người thân ở quê để xác minh danh tính các nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Trước đó, khoảng 4 giờ 12 phút sáng cùng ngày, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 16 chỗ mang BKS 29B-081.62 với xe đầu kéo mang BKS 15C-360.35 kéo rơ-móóc BKS 15R-149.06 do lái xe Bùi Mạnh Thắng (SN 1982; trú tại TP Hải Phòng) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 3 người khách trên xe chết tại chỗ.

Các nạn nhân bị nạn được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, gồm:

1. VŨ VẪN TRINH - 54 tuổi- Xã Hải An--Tỉnh Ninh Bình

Chẩn đoán: đa thương do tai nạn giao thông/ chấn thương sọ não/ chấn thương hàm mặt: gãy phức tạp 2 xương hàm + vết thương mi mắt trái + gãy xương chính mũi / chấn thương ngực kín: dập phổi 2 bên

Đã chuyển mổ hàm mặt

2. TRẦN THỊ XUÂN – 48 tuổi - Xã Hải An--Tỉnh Ninh Bình

*Chẩn đoán: chấn thương sọ não

3. PHẠM VĂN KIỀU - 39 tuổi- Xã Hải Thịnh-Tỉnh Ninh Bình (lái xe)

*Chẩn đoán: đa thương do tai nạn giao thông (1/ chấn thương sọ não 2/ vỡ đầu trên xương chày / vết thương mi mắt trái + dị vật mắt trái)

4. HOÀNG THỊ THUỶ- 39 tuổi - Xã Hải Tiến--Tỉnh Ninh Bình

*Chẩn đoán: vết thương / gãy xương hàm mặt

5. TRẦN THỊ VINH - 51 tuổi - Xã Hải Thịnh--Tỉnh Ninh Bình (ĐÃ TỬ VONG)

*Chẩn đoán: Đa thương do tai nạn giai thông

1. Chấn thương bụng kín: chấn thương lách độ II- chấn thương thận trái độ 2

2, chấn thương sọ não- Chấn thương cột sống cổ - Gãy trật cột sống cổ - Chấn thương tủy cổ- Vỡ đốt sống D8-D11

3. chấn thương ngực kín: tràn máu màng phổi 2 bên- tràn khí màng phổi trái- gãy xương sườn, xương đòn

6. VŨ THỊ ĐÔNG - 23 tuổi- Xã Hải An--Tỉnh Ninh Bình

*Chẩn đoán: đụng dập vai –ngực trái

7. HOÀNG VĂN TRUNG - 23 tuổi- Xã Hải Tiến--Tỉnh Ninh Bình

*Chẩn đoán: đụng dập khung chậu phải

8. Nguyễn Văn Hạnh – 55 tuổi

Chẩn đoán; chấn thương lách – gãy xương sườn số 6 bên trái

