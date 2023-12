Đưa hối lộ cho lãnh đạo trung tâm đăng kiểm, một Giám đốc ở TP.HCM bị khởi tố

Ngày 15/12 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Phạm Xuân Lộc (60 tuổi, ngụ quận 10, là Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Kỹ thuật Quang Châu, trụ sở tại quận 1) về tội “Đưa hối lộ”.

Bị can Phạm Xuân Lộc đưa hối lộ cho ông Nguyễn Chí Quyết - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D (địa chỉ đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM) trong quá trình nghiệm thu cải tạo các phương tiện do Lộc làm khống hồ sơ thi công. Tổng số tiền bị can Lộc đưa hối lộ cho Quyết gần 150 triệu đồng.

Trung tâm đăng kiểm 50-13D nơi bị can Nguyễn Chí Quyết làm việc.

Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố, Công an TP.HCM và các quận, huyện đã khởi tố 209 bị can.

Ngoài ra, cơ quan công an của hơn 30 tỉnh thành khác cũng khởi tố hơn 60 vụ án với tổng cộng hàng trăm bị can về hàng loạt tội: Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Trong suốt 28 năm hoạt động, đây là lần đầu ngành đăng kiểm có số lượng người bị khởi tố kỷ lục. Dư luận đặc biệt quan tâm tới tình trạng lũng đoạn, bát nháo trong đăng kiểm xe cơ giới tồn tại từ lâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan công quyền, tổn hại đến kinh tế của người dân.

