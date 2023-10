Chủ chung cư mini cháy làm 56 người tử vong khai không đưa hối lộ

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) làm 56 người tử vong, ngày 17-10, Công an TP Hà Nội vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án.

Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini xảy ra cháy làm 56 người tử vong.

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều người liên quan và đang tiếp tục đề nghị triệu tập thêm những người liên quan khác.

Đáng chú ý, nguồn tin cho biết quá trình điều tra, Cơ quan chức năng đã đấu tranh rất kỹ liên quan đến vấn đề tham nhũng tiêu cực, bước đầu xác định "không có tham nhũng tiêu cực". Cơ quan chức năng đấu tranh nhiều lần, Bị can Nghiêm Quang Minh khai không đưa hối lộ.

Cơ quan điều tra đang tích cực điều tra, xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn việc xây dựng vượt tầng, cơ quan chức năng sẽ xử lý các cơ quan, những người liên quan, trước mắt có những cơ quan liên quan như thanh tra xây dựng, UBND phường…

Hiện, Cơ quan điều tra đang xin ý kiến để mời cả những cán bộ đang đương chức, kể cả những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (một số Thành ủy viên từng giữ chức Bí thư quận Thanh Xuân - PV). "Chắc chắn phải mời toàn bộ những cán bộ liên quan lên để làm việc. Chắn chắn phải xử lý nghiêm. Khi có thông tin mới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thông tin" - nguồn tin nói.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong.

Trước đó, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức vào ngày 2-10, liên quan đến vụ án cháy chung cư mini làm 56 người tủ vong, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết hiện cơ quan điều tra đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án này, đồng thời mở rộng diện điều tra xem đối tượng Minh có đồng phạm hay không? Điều tra mở rộng xem liên quan đến nhóm quản lý nhà nước có vi phạm gì không? Nếu có thì có đủ căn cứ xử lý hình sự không?

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh việc điều tra, xử lý vụ án trên quan điểm không có vùng cấm. Đặc biệt, Công an TP Hà Nội đã đăng ký bổ sung đưa vụ án này vào diện Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 15-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng, gồm: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Thư thăm hỏi gửi Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội về vụ hỏa hoạn. Trong thư, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát, đau thương, gửi lời chia buồn đến các gia đình người bị nạn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu TP Hà Nội cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố này; yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

