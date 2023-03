Bắt thêm một giám đốc đưa hối lộ vụ ‘chuyến bay giải cứu’

Giám đốc Công ty du lịch Phi Trường bị bắt về tội nhận hối lộ liên quan vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh: Bộ Công an

Ngày 21-3, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Tiến - giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Phi Trường. Ông Tiến bị điều tra về tội đưa hối lộ.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Tiến.

Đây là diễn biến mới nhất quá trình Cơ quan an ninh mở rộng điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu" với các tội danh "đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và địa phương.

Mới đây nhất, ngày 15-3, Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố thêm chín bị can liên quan vụ án "chuyến bay giải cứu".

Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đặng Minh Phương, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Sau gần một năm khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hơn 50 người, trong đó có nhiều cán bộ, lãnh đạo các bộ ngành.

Vụ án có diễn biến đáng chú ý khi ông Chử Xuân Dũng, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, bị bắt. Cả hai người này bị điều tra về tội nhận hối lộ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cũng bị bắt vì tội nhận hối lộ.

Có đến chín cơ quan nhà nước từ cấp bộ ngành đến chính quyền địa phương có lãnh đạo, cựu lãnh đạo và cán bộ bị bắt trong vụ án sai phạm có tính chất rất nghiêm trọng này.

Hai quan chức cao nhất bị khởi tố đến nay là hai cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao gồm Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam.

Ông Nguyễn Quang Linh - trợ lý của ông Phạm Bình Minh (khi đó là phó thủ tướng) - cũng đã bị bắt về tội nhận hối lộ.

Nhiều cán bộ của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an, Ban Đối ngoại trung ương… cũng đã bị khởi tố vì những sai phạm liên quan vụ "chuyến bay giải cứu".

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ