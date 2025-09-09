Du thuyền - cuộc chơi tỉ đô của giới thượng lưu Sài Gòn

Khi dòng sông trở thành “sân khấu” của giới thượng lưu

Cuối tháng 4/2019, khi siêu du thuyền Aviva trị giá 150 triệu USD (hơn 3.500 tỉ đồng) của tỉ phú Joe Lewis – ông chủ Tottenham Hotspur – bất ngờ xuất hiện tại cảng Sài Gòn, dư luận choáng ngợp. Nhưng với giới thượng lưu ở TP.HCM, hình ảnh ấy không còn xa lạ.

Ở một thành phố nơi bất động sản ven sông phát triển rực rỡ, những chiếc cầu tàu cá nhân và bến neo đậu riêng tư đang dần trở thành biểu tượng ngầm của sự giàu có. “Người giàu ở Sài Gòn không chỉ lái Bentley, đeo Hublot hay Rolex, mà họ còn muốn bước ra hiên nhà, xuống thẳng du thuyền để thong dong ngắm hoàng hôn trên sông”, một đại diện Asiamarine Vietnam chia sẻ.

Nếu trước đây, những món xa xỉ nhất mà giới giàu Việt có thể sắm là penthouse, siêu xe hay đồng hồ triệu đô, thì nay, du thuyền mới là thước đo đẳng cấp. Những “ngôi nhà nổi” dài hàng chục mét, trị giá lên đến hàng triệu USD, đang lặng lẽ xuất hiện trên sông Sài Gòn, vịnh Hạ Long hay bờ biển Đà Nẵng.

Đó không chỉ là phương tiện, mà là tuyên ngôn phong cách sống. Trên một chiếc Azimut hay Ferretti, chủ nhân có thể tiếp khách, ký hợp đồng, tổ chức tiệc champagne Moët & Chandon dưới ánh hoàng hôn hay đơn giản là tận hưởng sự riêng tư với gia đình. Giới chơi thậm chí có “luật bất thành văn”: không giày dép khi bước lên thuyền, tuyệt đối giữ kín không gian cabin dưới – nơi được xem như “phòng khách thượng lưu trên nước”.

Theo các nhà phân tích, thị trường du thuyền toàn cầu hiện chỉ có chưa tới 1% dân số sở hữu, nhưng quy mô dự báo đạt 15 tỉ USD vào năm 2032, tăng trưởng đều 6%/năm. Việt Nam, với bờ biển dài hơn 3.000 km và hàng loạt con sông, hồ lớn, được xem là “điểm đến mới” của ngành công nghiệp tỷ đô này.

Hậu trường xa hoa: Bảo dưỡng, vận hành và sự bùng nổ của thị trường Việt Nam

Sở hữu một chiếc du thuyền không đơn giản là bỏ tiền mua. Đó còn là “cuộc hôn nhân” dài hạn với chi phí bảo dưỡng khổng lồ. Trung bình, mỗi tháng chủ nhân phải chi hàng chục triệu đồng để duy trì thuyền ở trạng thái hoàn hảo: vệ sinh, bảo trì động cơ, chạy điều hòa liên tục để bảo quản nội thất da Ý hay gỗ óc chó. Một chiếc du thuyền 15 mét có thể cần đến 10 giờ vệ sinh mỗi ngày, cùng đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ và nhân viên phục vụ – những người được đào tạo bài bản, phần lớn đến từ Philippines.

“Công việc này không khác gì điều hành một khách sạn 5 sao thu nhỏ trên mặt nước”, một chuyên gia trong ngành nhận định.

Giới đại gia Việt cũng ngày càng táo bạo hơn: từ những chiếc 15–18 mét, nhiều đơn đặt hàng 20–35 mét đang được triển khai, đưa Việt Nam gia nhập bản đồ du thuyền hạng sang khu vực. Một khi đã tham gia “cuộc chơi”, ít ai dừng lại ở một chiếc; chiếc sau thường phải lớn hơn chiếc trước, và mỗi mét tăng thêm có thể tiêu tốn tới 1 triệu USD.

Điều này phản ánh sự bùng nổ của tầng lớp thượng lưu tại Việt Nam. Theo báo cáo của công ty tư vấn nhập cư Henley & Partners, tính đến 2023, Việt Nam có 19.400 triệu phú USD, tăng gần 98% so với 2013 – tốc độ nhanh nhất thế giới. Dự báo trong thập kỷ tới, con số này tiếp tục “chóng mặt”, kéo theo nhu cầu cho các sản phẩm xa xỉ, trong đó du thuyền là biểu tượng mới của sự thịnh vượng.

Ngành công nghiệp du thuyền quốc tế đã nhanh chóng đặt mắt vào thị trường Việt Nam. Trong vòng 10 năm qua, hơn 40 thương hiệu lớn đã gia nhập: từ Azimut Yachts, Sanlorenzo, Ferretti, Riva, Pershing, đến Monte Carlo Yachts, Jeanneau, Prestige, Fountaine Pajot… Các triển lãm chuyên biệt như Saigon Yacht Show 2021 cũng đã xuất hiện, quy tụ hàng loạt thương hiệu đình đám như Lagoon, Princess, Galeon, Chaparral, Regal, Corsair.

Song song, bất động sản hạng sang cũng đón đầu làn sóng này. Những dự án ven sông, ven biển ở Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn đều tích hợp bến du thuyền riêng – không chỉ phục vụ cư dân mà còn tạo cộng đồng tinh hoa. Bến cảng xa hoa được ví như “câu lạc bộ kín” của giới siêu giàu, nơi một chiếc Mercedes-Maybach dừng bánh, và ngay cạnh là du thuyền 20 mét lặng lẽ chờ chủ nhân.

Với tầng lớp ưu tú, sở hữu du thuyền không còn là điều xa lạ, mà là bước tiếp theo của hành trình khẳng định phong cách sống. Và khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng dòng sông Sài Gòn, những “ngôi nhà nổi” triệu đô ấy không chỉ phản chiếu sự xa hoa – mà còn báo hiệu một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên du thuyền của giới nhà giàu Việt Nam.

Tác giả: Trang Đào

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn