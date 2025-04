Tranh cãi xung quanh hình ảnh chơi pickleball trên du thuyền

Vừa qua, MXH xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh các VĐV đang chơi pickleball trên một du thuyền được xác nhận nằm tại Hạ Long. Trong một tình huống cứu bóng, một VĐV ngẫu hứng nhảy luôn xuống biển. Sau đó, anh đã nhanh chóng bơi trở lại du thuyền.

Sau khi được đăng tải, video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Ở phía dưới, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Việc chơi pickleball trên du thuyền đem lại trải nghiệm mới lạ cho những người tham gia. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, một số người lo lắng cho sự an toàn nếu chơi pickleball trên du thuyền.

“Tôi cảm thấy hú hồn khi thấy anh ấy nhảy xuống biển”, một người cho biết.

“Tôi không biết chơi như này sẽ tốn bao nhiêu quả bóng đây”, một tài khoản khác cho hay.

Pickleball là một môn thể thao kết hợp giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn, được chơi trên sân nhỏ với vợt gỗ hoặc composite và quả bóng đục lỗ. Dễ chơi, phù hợp cho mọi lứa tuổi, pickleball đang trở thành xu hướng toàn cầu. Tại Việt Nam, môn thể thao này đang phát triển mạnh mẽ, với nhiều câu lạc bộ được thành lập và các giải đấu thu hút đông đảo người tham gia, đặc biệt ở các thành phố lớn.

