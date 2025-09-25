Hương vị đồng quê ở “thủ phủ” cá khô miền Tây

Không chỉ giữ gìn nghề truyền thống, làng Phú Thọ còn tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Vào cao điểm mùa nắng, các cơ sở phải thuê thêm hàng chục nhân công làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Thu nhập tuy không cao so với ngành nghề khác, nhưng ổn định hơn làm ruộng, góp phần giữ chân lao động ở quê.