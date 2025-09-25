Hương vị đồng quê ở “thủ phủ” cá khô miền Tây

Nhắc đến Tam Nông, nhiều người nghĩ ngay đến vùng đất trù phú với đặc sản cá đồng. Trong đó, làng Phú Thọ từ lâu đã trở thành “cái nôi” của nghề làm cá khô, được đánh giá là nơi sản xuất cá khô quy mô lớn.
Theo người dân địa phương, nghề này xuất hiện vài chục năm trước, ban đầu chỉ để phục vụ gia đình trong mùa lũ. Những mẻ cá lóc, cá rô, cá sặc được sơ chế, phơi nắng để dành ăn dần. Dần dà, cá khô Phú Thọ theo chân thương lái đi khắp chợ quê, trở thành món hàng được ưa chuộng.
Đến nay, toàn làng có hàng trăm hộ gắn bó với nghề, hình thành nên chuỗi sản xuất quy mô. Cá khô Phú Thọ nổi tiếng nhờ hương vị tự nhiên, cách chế biến công phu: cá được làm sạch, ướp gia vị vừa đủ rồi phơi dưới nắng gắt miền Tây để miếng cá vừa khô ráo, vừa dậy mùi thơm đặc trưng.
Bà Bảy Ánh, một hộ làm cá khô lâu năm, chia sẻ: “Nghề này cực lắm, từ khâu chọn cá, mổ xẻ, ướp, phơi… đều phải làm thủ công trong ngày để giữ độ tươi. Nhưng bù lại, cá khô Phú Thọ đi đâu cũng được ưa chuộng, nhất là dịp Tết".
Không chỉ giữ gìn nghề truyền thống, làng Phú Thọ còn tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Vào cao điểm mùa nắng, các cơ sở phải thuê thêm hàng chục nhân công làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Thu nhập tuy không cao so với ngành nghề khác, nhưng ổn định hơn làm ruộng, góp phần giữ chân lao động ở quê.
Sản phẩm cá khô Phú Thọ hiện không chỉ tiêu thụ trong tỉnh Đồng Tháp mà còn có mặt ở nhiều tỉnh, thành như Tp.HCM, Đồng Nai… Một số cơ sở đã mạnh dạn đầu tư máy đóng gói hút chân không, dán nhãn thương hiệu, từng bước tiếp cận hệ thống siêu thị và cửa hàng đặc sản.
Bà Nguyễn Thị Lan, thương lái chuyên thu mua cá khô tại Phú Thọ, cho biết: “Cá khô ở đây bán chạy vì hương vị tự nhiên, chủng loại phong phú. Vào dịp cận Tết, đơn hàng thường tăng gấp đôi, gấp ba. Nhưng thị trường cạnh tranh gay gắt, nếu không duy trì chất lượng ổn định thì rất dễ mất khách".
Đi dọc con đường làng Phú Thọ, đâu đâu cũng thấy những giàn phơi cá trải dài, ánh bạc lấp lánh dưới nắng. Hình ảnh ấy đã trở thành “thương hiệu”, in sâu trong ký ức bao thế hệ. Không chỉ là sản phẩm kinh tế, cá khô Phú Thọ còn mang trong mình giá trị văn hóa – ẩm thực đặc trưng miền Tây.
Từ một làng nghề truyền thống, Phú Thọ đang đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ.
|Làng nghề khô cá lóc Phú Thọ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Nhãn hiệu chứng nhận “khô Phú Thọ”, có gần 200 hộ sản xuất, sản lượng bình quân đạt khoảng 608 tấn cá khô/năm. Đây là tiền đề quan trọng để người tiêu dùng cả nước thêm tin tưởng về uy tín cũng như chất lượng sản phẩm “khô Phú Thọ” của quê hương Tam Nông. Để phát huy tối đa giá trị nhãn hiệu chứng nhận, địa phương đang đồng hành cùng bà con làng cá khô Phú Thọ từng bước hoàn thiện các khâu sản xuất, nhằm giúp sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và nâng cao lợi nhuận khi ra thị trường.
Tác giả: Đ.Vũ
Nguồn tin: nguoiduatin.vn